Bakondi György szerint a migránsok integrációja egy kudarc

A tavalyi évhez képest 2022-ben az illegális migránsok és az embercsempészek száma is jelentősen megemelkedett. Bakondi György tájékoztatása szerint

míg tavaly 113 ezret, idén eddig 258 ezer illegális bevándorlót fogtak el, és ezerrel nőtt az elfogott embercsempészek száma is.

Mint mondta, a napi adat is azt mutatja, hogy a magyar határ folyamatos nyomás alatt, így nem véletlen, hogy az Európai Unió (EU) vezetői, valamint a tagállamok állam- és kormányfői Albániában tanácskoztak a kérdésről.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nagyon fontos lenne, hogy az unió határától minél távolabb lehessen feltartóztatni az érkezőket, illetve az is, hogy kialakuljanak olyan mechanizmusok, amelyek közelebb hozzák az EU-hoz azokat az országokat, amelyek csatlakozni szeretnének a jövőben. Szerbiának is segítséget kellene nyújtani ahhoz, hogy a migrációs fenyegetést kezelni tudja – fűzte hozzá. Bakondi György arról is beszélt, hogy a 2015 óta elkövetett terrorcselekmények is jelzik, hogy a migránsok integrációja az európai társadalomba egy kudarc.

Azt hiszem, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk ahhoz, hogy az európai politikai döntéshozók helyesen mérlegeljék az illegális migráció súlyos következményeit, (…) és időben keressünk olyan megoldást, amely biztosítja azt, hogy a határon kezdődő biztonság jellemzője legyen az európai emberek mindennapjainak is

– fogalmazott a főtanácsadó.

Borítókép: illegális bevándorlók sátrai a Magyarország és Szerbia közötti horgosi határátkelőhely közelében (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)