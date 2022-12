Konkrét számokkal cáfolták az ellenzéki vádakat

„Az elmúlt esztendőkben számos – valójában igaztalan – vád érte a közmédiát a baloldali ellenzék részéről, mely szerint „nem jöhettek a közmédiába”, holott a valóságban szerkesztőink napról napra, hétről hétre keresték és hívták telefonon a baloldal szereplőit” – olvasható a Híradó.hu cikkében.

A meghívások döntően telefonon történtek, ezért a közmédia hiába mondta, hogy a vádak igaztalanok, mind a baloldali politikusok, mind a liberális média részéről gúnyos megvetés, torz, sokszor hazug (fake news) tudósítás, nyilatkozat vagy közlemény érkezett feléjük

– állítja a Híradó.hu.

A közéleti szereplőket, politikusokat, elemzőket, szakértőket, közszereplőket a közmédia két napi műsorfolyamába hívták és hívják most is, az M1 aktuális csatorna Ma reggel és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorába is.