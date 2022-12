Némasági fogadalmat tett Déri Tibor?

Nagy István szerint a DK-s alpolgármester azon dolgozik, hogy a kerületet 2010-ig vezető Derce Tamás polgármester örököseként tüntesse fel magát. Mint mondta, a nemrégiben a budapesti DK éléről leváltott Trippon ezzel Gyurcsányék pártjától is próbál távolodni, hogy helyben növelje esélyeit a 2024-es önkormányzati választások előtt.

A legutóbbi szereplése idején (amikor Déri Tibor inkább legózott otthon, és nem is jelent meg) Trippon már arról beszélt, hogy ő vezeti a kerületet. Nagy István értékelése szerint egyébként nagyon hasonló volt az akkori és a mostani esemény. Mindkét alkalommal odacsődítették a helyi vezetőket, akik a baloldali önkormányzattól semmit nem kaptak 2019 óta, de most Trippon Norbert örömmel reklámozza magát előttük. Kitért arra, hogy Derce Tamás korábbi polgármestert is elhívták, ő azonban nem ment el a rendezvényre, mert nem akart fotózkodni a DK-s alpolgármesterrel. Nagy István emlékeztetett arra, hogy a ciklus elején Tripponék még csökkentették a korábbi, köztiszteletben álló polgármester életjáradékát ötezer forintra, amivel szerinte meg is alázták őt. Most a teljesítményük hiányának elfedésére, szavazatszerzésre használnák a nevét. Így nem csoda, hogy elegánsan kitért a közös fotózkodás elől.