Ötszáz kistelepülés, negyvenháromezer vizsgálat – összegezte tapasztalatait az NNK

2023-ban tovább folytatják az eddig megkezdett munkát, és visszatérnek azokra a településekre, ahol 2021-ben jártak, valamint a Felzárkózó települések jövő évre kijelölt helységeibe is elviszik a szűrővizsgálatokat. A NNK munkatársai ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy a program az egészségnevelésre, az egyéni tanácsadásra vonatkozó elemeket is tartalmazzon. Éppen ezért a dohányzás elleni harc jegyében vagy az egészséges táplálkozás érdekében egyéni leszoktató tanácsadást, illetve dietetikus bevonásával egyéni egészségügyi tanácsadást is adnak.