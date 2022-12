Otthont, biztonságot és szeretetet adnak a gyerekeknek a nevelőszülők

Siker, ha hazagondoznak egy gyermeket, bár a nevelőszülőknek ilyenkor nehéz, viszont ezáltal újabb gyermekeknek adhatnak esélyt. A hosszú távú sorsrendezés másik útja az örökbefogadás, amikor a gyermek sorsa véglegesen rendeződik, vagyis örökbe fogadó szülőkhöz kerül.

– Sokszor kérdezik tőlünk, hogy a nevelt gyermekünknek hány anyukája és apukája van, amit úgy oldottunk meg, hogy a vér szerinti szüleit is anyának és apának szólítja, ahogy bennünket, csak náluk hozzáteszi a keresztnevüket – veszi át a szót az édesanya, utalva arra, hogy a kicsi ezt elfogadta, sőt hangoztatja is, mennyire jó neki, mert ünnepekkor két helyről is kap ajándékot.

A nevelőszülőség igazi csapatmunka – hangsúlyozza Adrienn, felidézve, hogy többször előfordult: a nevelt gyermekükkel többet foglalkoztak, mint a sajátjaikkal, de igyekeznek ebben is megtalálni az egyensúlyt.

Elmondja, hogy saját gyermekeik mennyire elfogadók, hiszen Hanna már a fürdetésben vagy a meseolvasásban is segít, Dávid pedig nagyon szeret a kicsikkel játszani. Hozzáteszi: azért, hogy férjével egymásra is maradjon idejük, a gyermekeket mindennap időben lefektetik, így rendszert is tanulnak.

– A közös életünk nagy döntéseinél mindig arra törekedtünk, hogy csak egyetértésben hozzuk meg azokat. A nevelőszülővé válás nem egyszerre ért be bennünk, de ebben is bevártuk egymást, mert megtanultuk, hogy házasságban élve ez csak így működhet jól – mondja mosolyogva Adrienn. Szavait Tamás azzal egészíti ki, hogy a Jóisten véleményét is kikérték, és az ő vezetése alapján indultak el ebben a hivatásban is.

– Számunkra azért volt fontos ez, mert nagyon szeretjük a gyermekeket – folytatja Tamás, aki egy ideig hitoktatóként is tevékenykedett. Mint mondja, soha nem tettek különbséget a saját, illetve a nevelt gyermekeik között, mert ugyanúgy szeretik mindegyiket. Szerinte fontos, hogy

csak az lépjen erre az útra, aki el tudja fogadni, szereti és támogatja a rá bízott gyermekeket, mert nem érezhetik hátrányban magukat azért, hogy nem a vér szerinti családjukban élnek.

– Nagyon megnyugtató, hogy a feleségem itthon van a gyerekekkel, de én is családbarát munkahelyet választottam, ahol támogatják ezt a fajta hivatást – emeli ki az édesapa, aki rámutat: az anyagiaknál sokkal fontosabb nekik az együtt töltött minőségi idő, ezért a szülői értekezletekre is ő jár. Beszél arról is, hogy a kapcsolattartásokon jól együtt tudnak működni a nevelt gyermekük testvéreivel és vér szerinti szüleivel, többször együtt is ünnepelnek, ezáltal úgy érzik, bővült a családjuk.

– A nevelt gyermekünk csecsemőkora óta van velünk, ezért ragaszkodik hozzánk, de élvezi a vér szerinti szüleivel való találkozást is – mondja Tamás, hangsúlyozva, hogy nem feszegetik, miért alakult így, csak teszik a dolgukat.

– Nem gondolkozunk azon mindennap, mi lesz, ha majd a nevelt gyermekünk elkerül tőlünk, csak örülünk annak, hogy jelenleg mi nevelhetjük, ezért a lehető legtöbbet adjuk neki fizikai és lelki szinten is – jelenti ki, emlékeztetve, hogy ezzel saját gyermekeiknek is példát szeretnének mutatni szociális érzékenységből.

Felidézi ugyanakkor azt is, hogy voltak olyan családtag­jaik, akik kezdettől elfogadták a nevelt gyermeküket, másoknak viszont több időre volt ehhez szükségük.

– Nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek azért a védőhálóért, ami körülöttünk van, hiszen a családunknak és a baráti körünknek megtartóereje van. Ezért is lehettünk olyan bátrak, hogy ebbe belevágtunk – mondja egyetértésben Adrienn és Tamás.

Borítókép: A Hidvégi család (Fotó: Teknős Miklós)