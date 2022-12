Politikai zavarkeltéssel próbálja visszaszerezni a kezdeményező szerepet V. Naszályi Márta

Kisebbségbe került a polgármester

Az I. kerületben 2019-ben a baloldal nyerte meg az önkormányzati választásokat, a polgármester a párbeszédes V. Naszályi Márta lett. A baloldali összefogás itt is hamar szétrepedt, a polgármester alkalmi politikai alkukkal tartotta maga mellett a baloldali pártok képviselőcsoportjait. A politikai egyensúly a momentumos Gelencsér Ferenc lemondásával billent meg végleg, a testületben ezután patthelyzet alakult ki. A Momentum mostani elnöke ugyanis egyéni képviselő volt Budavárban, illetve lemondásáig a kerület alpolgármestereként is tevékenykedett. A megüresedett képviselői helyre kiírt időközi választásokat a Fidesz–KDNP jelöltje, Fazekas Csilla nyerte meg. V. Naszályi Márta polgármester ezután azzal próbálkozott, hogy a jobboldali indítványokat egyszerűen nem engedte napirendre venni, miután a jegyző törvényességi kifogással élt ellenük. Emiatt végül szinte a teljes testület szembefordult a balliberális polgármesterrel, a jegyző túlterjeszkedő jogkörét is visszavágó módosítást a Momentum, az LMP, az MSZP és a DK helyi képviselői is támogatták.