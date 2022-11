Visszaállították a törvényes működést a Budavári Önkormányzatban

– Visszaállította a törvényes működést a Budavári Önkormányzat képviselő-testülete. Egyedül a polgármester tartózkodott

– kommentálta a történéseket közösségi oldalán Böröcz László.

Az I. kerületi Fidesz vezetője kiemelte: „A jobb- és baloldali képviselők által is kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen megszüntették azt a jogszabályellenes eszközt, amely lehetővé tette, hogy a polgármester a jegyzőjén keresztül blokkolhassa a képviselők indítványainak tárgyalását.”

– Bízom benne, hogy polgármester asszony végre nem szab gátat a kerületben élők érdekét szolgáló érdemi munkavégzésnek – tette hozzá Böröcz László.

Továbbra is problémát jelentenek a buszok

A rendkívüli testületi ülés után azonban nem oldódott a feszültség az I. kerületi Kapisztrán téren. Helyi lakosok és a Hunyadi János út két önkormányzati képviselője tartott tiltakozó akciót az I. kerületi városháza előtt, melyen a kerületbe korlátozás nélkül behajtó turistabuszok ellen emeltek szót.

– Nem tett eleget a képviselő-testület kérésének V. Naszályi Márta, a következő egy évben is korlátozás nélkül hajthatnak be a turistabuszok az I. kerületbe

– mondta el a tiltakozással egybekötött sajtótájékoztatón a Budavári Önkormányzat vízivárosi független képviselője. Varga Dániel szerint az I. kerület baloldali polgármestere a helyi lakosok helyett a turistabuszokat működtető cégek képviseletét választotta, amikor arról döntött, hogy a következő egy évre felfüggeszti a turistabuszok behajtásának korlátozását.

– A nyár folyamán kikerült egy 3,5 méteres korlátozó tábla a Hunyadi János útra, aminek köszönhetően a nagy turistabuszok nem tudtak behajtani az utcára – idézte fel Varga Dániel. Hozzátette: Akkor be is terjesztették a képviselő-testület elé azt a javaslatot, amelynek értelmében ezt a korlátozást hosszú távon is fenntartanák, és ezt a testület egyhangúlag el is fogadta.

– V. Naszályi Márta azóta sem vitte be ezt a kérdést a Fővárosi Közgyűlés ülésére

– hívta fel a figyelmet a független képviselő. Ennek ellenére tájékoztatása szerint már kialakulóban van egy olyan intézkedéscsomag, amely korlátozná a buszok behajtását. Eszerint időpontra érkezhetnének a buszok, és csak elektromos, gázüzemű vagy legalább Euro 6-os motorral jöhetnek fel a Várba.

– Ez a fővárosi rendelkezés nem elégséges, mert nem korlátozza a nagy méretű buszok behajtását, de V. Naszályi Márta polgármester még ezt a fővárosi rendelkezést sem tartatja be, ugyanis elárulta az I. kerületi lakosokat – jelentette ki a független képviselő. Varga Dániel elmondta, hogy

a buszlobbi képviselőivel ült le egyeztetni a polgármester, és olyan alkut kötött velük, melynek értelmében a 3,5 méteres korlátozó tábla kihelyezését egy évre, a környezetvédelmi előírásokat pedig két évre felfüggesztették.

– Polgármester asszony ezzel nem a lakók oldalára, hanem a turistabuszlobbi oldalára állt – jelentette ki.

Az önkormányzati képviselő azt ígérte, a jövő héten komplex javaslatcsomagot nyújt majd be a képviselő-testület elé, melynek alapján az általa vezetett városfejlesztési bizottság elé kerülhet a turistabuszok engedélyeztetése.

Marschall Máté, Víziváros fideszes önkormányzati képviselője azt mondta, több európai városban meg tudták oldani a turistabuszok problémáját, reméli, hogy a javaslat elfogadásával rendeződhet a helyzet a budai Várban is.

A sajtótájékoztató után az I. kerületi városházán közmeghallgatást is tartottak, ahová a tiltakozók magukkal vitték azokat a táblákat, melyeken V. Naszályi Mártát kritizálták.

V. Naszályi Márta szemrevételezi az őt kritizáló táblákat. Fotó: Horváth Szabolcs Attila

A nyilvános képviselő-testületi ülésen a Fidelitas tagjai saját korábbi kijelentéseivel szembesítették a polgármestert. Egy helyi kulturális cég volt vezetője szerint a polgármester egy alkalommal azt mondta: „A pénzt én adom, azt csináljátok, amit én mondok”.

Saját korábbi kijelentéseivel is szembesítették a polgármestert.

Borítókép: Böröcz László. Fotó: Kurucz Árpád