Villamossal ütközött egy autós, és elszaladt + videó

A balesetet okozó férfinak még jogosítványa sem volt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 18:32
Csaknem kétórás fennakadást okozott egy férfi, aki karambolozott az 52-es villamossal, majd elmenekült a helyszínről – ismertette közösségi oldalán a BRFK.

A nyomozás adatai szerint a negyvenéves férfi június 5-én délután, nem sokkal öt óra után hajtott ki a villamos elé Pesterzsébeten. Nem adott elsőbbséget a balról érkező járműnek, és bár a villamosvezető hiába fékezett, az ütközést már nem tudta elkerülni.

A baleset után a sofőr kiszállt, és anélkül, hogy megnézte volna, megsérült-e bárki, elfutott a helyszínről.

A férfit közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása és cserbenhagyás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Kiderült később az is, hogy még jogosítványa sincs, ezért szabálysértési eljárás is indult ellene engedély nélküli vezetés miatt.

 

Borítókép: Villamossal ütközött egy autó (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

