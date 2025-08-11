Villamossal ütközött egy autós, és elszaladt + videó

Csaknem kétórás fennakadást okozott egy férfi, aki karambolozott az 52-es villamossal, majd elmenekült a helyszínről – ismertette közösségi oldalán a BRFK.

A nyomozás adatai szerint a negyvenéves férfi június 5-én délután, nem sokkal öt óra után hajtott ki a villamos elé Pesterzsébeten. Nem adott elsőbbséget a balról érkező járműnek, és bár a villamosvezető hiába fékezett, az ütközést már nem tudta elkerülni.

A baleset után a sofőr kiszállt, és anélkül, hogy megnézte volna, megsérült-e bárki, elfutott a helyszínről.

A férfit közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása és cserbenhagyás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Kiderült később az is, hogy még jogosítványa sincs, ezért szabálysértési eljárás is indult ellene engedély nélküli vezetés miatt.