Szélsőjobboldali portál szóhasználatát idéző címmel közölt cikket a 444 Netanjahu kapcsán

A Tűzfalcsoport felhívja arra is a figyelmet, hogy a baloldal antiszemitizmusa kapcsán érdemes ideidézni Heller Ágnest, aki szerint mindig is létezett a baloldalon antiszemitizmus, csak éppen nem kellett vele foglalkozni, mert sokkal kifizetődőbb volt a szélsőjobboldallal riogatni. Baloldali szerzők azt is lefektették, hogy az antiszemitizmus egyik új megnyilvánulási formája az Izrael-ellenesség.

A magyar liberális elit is hasonló utat járt be, egészen a 2015-ös menekültválságig úgy tűnt, hogy a baloldalon az Izrael-pártiság megkérdőjelezhetetlen és kikezdhetetlen. 2015-ben Európát mindennél nagyobb menekülthullám sújtotta, a zsidóságot és Izraelt gyűlölők, illetve tagadók emberek százezrei érkeztek Európába. A baloldalnak választania kellett, hogy az őshonos európai értékeket vagy a progressziót veszi védelmében, úgy tűnhet, hogy az utóbbi mellett döntött – idézi fel a Tűzfalcsoport.