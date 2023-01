Botcsinálta baloldali adószedési próbálkozások

– A XVIII. kerület baloldali vezetése törvényességi felhívást kapott arról, hogy a városrész által kivetett légiutas-adó törvénysértő, a törvénysértést pedig harminc napon belül meg kell szüntetnie, azonban ez nem történt meg – mondta lapunk megkeresésére Lévai István Zoltán, a Fidesz választókerületi elnöke azzal kapcsolatban, hogy több problémát is felvető adóval rukkolt elő a Szaniszló Sándor DK-s polgármester által vezetett kerület. Repülésenként ezerforintos települési adót vetettek ki minden 18 évesnél idősebb, nem kerületi lakosra, aki magánszemélyként és nem cég által utazik. A baloldali kerületvezetés arra hivatkozik, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területének nagyobb hányada az ő kerületükben van. Korábban a Világgazdaság érdeklődésére Budapest Főváros Kormányhivatala tudatta: az önkormányzat az adó bevezetésével több jogszabályt is megsért.

Mint Lévai István Zoltán jelezte: várhatóan a Kúria fog dönteni az ügyben. Emellett a választókerületi elnök szót ejtett arról is, hogy Szaniszlóék néhány módosítással újra beterjesztik a javaslatot, amit kommunikációs trükknek gondol. A Fidesz politikusa kiemelte, hogy az illetékesség kérdése mellett adatkezelési problémák is felmerülnek a légiutas-adó körül. A rendelet értelmében az adó beszedéséért a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet felelős, azonban hiába vet ki jogszerűen települési adót egy önkormányzat, annak beszedésére nem kötelezhet mást (így például a légitársaságot), csak az önkormányzat saját maga szedheti be adókivetés vagy az érintettekre telepített bevallási kötelezettség útján. Továbbá Lévai István Zoltán leszögezte: fontos, hogy minden, ami megoldható, folyjon be a XVIII. kerület kasszájába, azonban annak törvényesnek kell lennie.

Szaniszló Sándor egy Facebook-bejegyzésben hosszasan sorolta, hogy a zaj- és egyéb környezeti ártalmak ­miatt a kerületi önkormányzat igenis megérdemli a pluszbevételt.

Ugyanakkor azért is életszerűtlen a kerületi adókivetés, mert lakcímkártyát a repülőjegy vásárlása során és az utazás előtt sem kérnek soha.

Eközben a kerület pedig fizetett Facebook-hirdetésben magyarázza, hogy európai viszonylatban sem egyedi a légiutas-adó. Azzal érvelnek, hogy Hollandiában, Németországban, Svédországban és Norvégiában is létezik ez a fajta közteher. Csakhogy ezekben az országokban úgynevezett zöldadóként vezették be azt. Az említett országokban a repülőutakra kivetett adóból hangsúlyosan a környezetvédelmet, a légi közlekedés fenntarthatóságát finanszírozzák. Ezzel szemben a kerület azt írja, hogy egyetlen év légiforgalmiadó-bevétele elegendő lenne például a Nagykőrösi út és az Üllői út teljes felújítására, de beleférne a Petőfi utca is, aminek nem sok köze van a repülőtér zaj- és környezetterheléséhez.

Nem ez az első alkalom, hogy a baloldal botcsinálta módon próbál adót kivetni Budapesten. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a főváros adót vet ki az egymilliárd forintos értéktartományt meghaladó ingatlanokra ja­nuár 1-jétől – de csak a Margitszigeten, mert az a főváros kizárólagos igazgatási területének minősül. Ugyanakkor a Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslat is elismerte, hogy a szigeten található, „adótárgynak minősülő építmények” száma alacsony, a várható többletbevétel pedig nem lesz kiemelkedő. A főpolgármester úgy érvelt, hogy nem is a többletbevétel a lényeg, hanem az arányos közteherviselés elvének fokozottabb érvényre juttatása. Az előterjesztésben olvasható volt, hogy a Margitszigeten várható többletbevételeket azért nem lehet megbecsülni, mert „egyfelől jelenleg nem ismert az adótárgyak forgalmi értéke, másfelől annak előzetes meghatározása sem lehetséges jogszerűen, mivel az érintett ingatlanok alacsony száma miatt azok azonosítása az adótitok sérelme nélkül jogszerűen nem lehetséges”.