Országos kampány Márki-Zay földadója ellen

– Mi pedig, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nevében továbbra is gyűjtjük a tiltakozó aláírásokat, már eddig is több ezren csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz. Januárban az akciónk új lendületet vesz, és komoly kampányt építünk fel az ügyünk népszerűsítésére. Igyekszünk mindenki figyelmét felhívni a problémára, és bízunk benne, velünk együtt sokan harcolnak majd azért, hogy a termőföldet ne lehessen sem most, sem a későbbiek során megadóztatni