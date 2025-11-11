Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

ÓbudaóvodaKiss László

Az óvoda még működik, de már tervezik a lakóparkot a helyére Óbudán + videó

Lakóparkot tervez építeni a harmadik kerületi önkormányzat egy jelenleg is működő óvoda helyére – miközben a gyerekek még nap mint nap ott játszanak az udvaron. A szülők petícióban tiltakoznak a döntés ellen, és egyre nő a feszültség az óbudai intézmény tervezett bezárása körül.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol2025. 11. 11. 7:13
Óbudán egyre nagyobb a feszültség az óvodabezárások körül: a Kiss László vezette önkormányzat már elindította nyolc intézmény – köztük az Ürömi úti óvoda – átminősítését, míg a gyerekek még ott szaladgálnak az udvaron– adta hírül a Metropol.

Kiss László polgármester Fotó: Magyar Nemzet

A szülők tiltakoznak, miközben az önkormányzat már a tervek kidolgozásán dolgozik, mi épüljön a gyerekek jelenlegi óvodája helyére. Mostanra az is kiderült: 

az önkormányzat már elindította az épület átminősítését, és lakóparkot tervez a területre. 

„A gyerekek ma még az oviban játszanak, miközben az önkormányzat már elindította az épület átminősítését. Fel lehet ezt ép ésszel fogni? Amíg a kicsik az udvaron nevetnek, a döntéshozók már lakóparkot terveznek a helyükre!” – fogalmazott Gyepes Ádám, a III. kerület fideszes önkormányzati képviselője egy Facebook-videóban.

Gyepes szerint az átminősítés visszafordíthatatlan döntés, hiszen ha a terület egyszer lakóövezetté válik, az óvoda többé nem nyithat meg újra.
„Ez nem csak egy épület, hanem a gyerekeink második otthona” – tette hozzá.

Felháborodtak a szülők Óbudán

Az Ürömi úti Pitypang Művészeti Óvoda tagintézménye hosszú ideje küzd a fennmaradásért. A szülők szerint az önkormányzat tudatosan üríti ki az intézményt: kevesebb csoportot indít, gyerekeket más óvodákba irányít, az épület karbantartását pedig elhanyagolja.

Egy édesanya korábban így nyilatkozott: 

Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.

A közelmúltbeli lakossági fórumon, ahol a bezárásokról tárgyaltak, sem a polgármester, sem a baloldali képviselők nem jelentek meg. A tájékoztatást egy, a kerületbe mindössze fél éve érkezett oktatási osztályvezető tartotta, aki bevallása szerint „nem ismeri az intézmények múltját”.

A szülők nem adják fel: 

online és papíron is petíciót indítottak, amit már közel négyszáz csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az óvoda maradjon meg közintézményként, és az önkormányzat állítsa le az átminősítést. 

Szerintük az ügy mögött magánóvodai és ingatlanérdekek sejlenek fel, hiszen pont ott zárnák be az önkormányzati ovit, ahol egy közeli magánintézmény működik.

Küzdelem az átminősítés ellen

A Kiss László vezette önkormányzat azzal indokolja a bezárásokat, hogy csökken a gyermeklétszám, és az óvodahálózatot „racionálisabban” kell működtetni. A helyiek szerint azonban a valódi cél az ingatlan értékesítése.

A Fidesz–KDNP frakció egységesen elutasította a tervet. Kozma János képviselő szerint: 

Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz. Mi minden óvodáért harcolni fogunk.

A szeptemberi bizottsági ülésen már elfogadták a bezárások előkészítését, a végső döntés decemberben várható. Ha addig nem állítják le az átminősítést, 

az Ürömi úti óvoda épületét akár hónapokon belül átminősíthetik, végleg megszüntetve a közösségi funkcióját.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

