Az óvoda még működik, de már tervezik a lakóparkot a helyére Óbudán + videó

Óbudán egyre nagyobb a feszültség az óvodabezárások körül: a Kiss László vezette önkormányzat már elindította nyolc intézmény – köztük az Ürömi úti óvoda – átminősítését, míg a gyerekek még ott szaladgálnak az udvaron– adta hírül a Metropol.

Kiss László polgármester Fotó: Magyar Nemzet

A szülők tiltakoznak, miközben az önkormányzat már a tervek kidolgozásán dolgozik, mi épüljön a gyerekek jelenlegi óvodája helyére. Mostanra az is kiderült:

az önkormányzat már elindította az épület átminősítését, és lakóparkot tervez a területre.

„A gyerekek ma még az oviban játszanak, miközben az önkormányzat már elindította az épület átminősítését. Fel lehet ezt ép ésszel fogni? Amíg a kicsik az udvaron nevetnek, a döntéshozók már lakóparkot terveznek a helyükre!” – fogalmazott Gyepes Ádám, a III. kerület fideszes önkormányzati képviselője egy Facebook-videóban.

Gyepes szerint az átminősítés visszafordíthatatlan döntés, hiszen ha a terület egyszer lakóövezetté válik, az óvoda többé nem nyithat meg újra.

„Ez nem csak egy épület, hanem a gyerekeink második otthona” – tette hozzá.

Felháborodtak a szülők Óbudán

Az Ürömi úti Pitypang Művészeti Óvoda tagintézménye hosszú ideje küzd a fennmaradásért. A szülők szerint az önkormányzat tudatosan üríti ki az intézményt: kevesebb csoportot indít, gyerekeket más óvodákba irányít, az épület karbantartását pedig elhanyagolja.

Egy édesanya korábban így nyilatkozott:

Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.

A közelmúltbeli lakossági fórumon, ahol a bezárásokról tárgyaltak, sem a polgármester, sem a baloldali képviselők nem jelentek meg. A tájékoztatást egy, a kerületbe mindössze fél éve érkezett oktatási osztályvezető tartotta, aki bevallása szerint „nem ismeri az intézmények múltját”.

A szülők nem adják fel:

online és papíron is petíciót indítottak, amit már közel négyszáz csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az óvoda maradjon meg közintézményként, és az önkormányzat állítsa le az átminősítést.

Szerintük az ügy mögött magánóvodai és ingatlanérdekek sejlenek fel, hiszen pont ott zárnák be az önkormányzati ovit, ahol egy közeli magánintézmény működik.