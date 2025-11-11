Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Lesz, ahol kisüt a nap, de néhol marad a klasszikus novemberi időjárás

Kedden sokfelé kisüt a nap, de a borongós, ködös tájakon továbbra is szürke maradhat az ég. Estére ismét lehűl az idő, néhol gyenge eső, máshol csak szitálás fordulhat elő.

2025. 11. 11. 6:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napközben a köd feloszlása után az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de helyenként maradhatnak tartósan borult, párás körzetek is – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az északkeleti határ mentén estére kisebb eső előfordulhat, máshol legfeljebb gyenge szitálás várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos vidékeken 10–14 fok között alakul, míg a tartósan ködös, párás tájakon pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Szombaton  jön a naposabb arcú ősz

Szerdán ködös és derűsebb tájak váltakoznak, lesz, ahol egész nap szürke marad az ég. A borongós területeken néhol szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul – attól függően, hogy sikerül-e kisütni a napnak.

Csütörtökön az ország északi felén maradhat tartós a köd és a rétegfelhőzet, míg délen időnként előbukkanhat a nap. Enyhe, szitáló eső itt-ott előfordulhat. A hőmérsékletben nagy változás nem várható, továbbra is 6–14 fok körül alakulnak az értékek – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Pénteken a déli tájak felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap. A déli, délkeleti szél élénkülhet meg, és enyhébb idő várható: délen akár 15 fok, míg északon 9 fok körüli csúcshőmérséklet lehet.

Szombaton a reggeli köd feloszlása után változóan felhős, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű. A nap során a déli, majd az északnyugati szél is megerősödhet, de alapvetően kellemes, napos őszi időre van kilátás.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


