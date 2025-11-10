Tomboló hóviharban avattak új bajnokot a tengerentúlon + videó

A kanadai Premier League döntőjét hétfőn hajnalban rendezték meg Ottawában, ahol a 2020-ban alapított helyi csapat, az Atlético Ottawa fogadta a címvédő Cavalry FC-t. A találkozó intenzív hóesésben és mínusz nyolc fokban kezdődött el, már ekkor érezni lehetett, hogy nem egy átlagos fináléról lesz szó.

Fraser Aird térden csúszva ünnepelt, ez az Ottawa szurkolóinak nem tetszett, ezért hógolyóval dobálták meg. Extrém körülmények között rendezték meg a kanadai Premier League döntőjét. Fotó: Tim Austen/Canadian Premier League

A játékot többször is félbe kellett szakítani, hogy letakarítsák a havat a pályáról. A vonalakat 15 percenként újra ki kellett jelölni, a kapusok lapáttal takarították saját tizenhatosukat, a pálya a második félidőre ennek ellenére is szinte játékra alkalmatlan állapotba került. A kétszer tizenöt perc hosszabbítás előtt már hókotrót is be kellett vetni, viszont ez is csak rövid időre oldotta meg a problémákat.

A hóvihar ellenére megrendezték a találkozót

A csapatok a mostoha időjárási körülmények között is mindent megtettek a győzelemért, a Cavalry FC Fraser Aird büntetőjével szerezte meg a vezetést a 33. percben, amire 7 perccel később David Rodríguez válaszolt, a 23 éves középpályás egy kapu előtti kavarodás után ollózta be a labdát a Cavalry FC kapujába.

A BBC tudósítása szerint Aird gólörömét hógolyózással torolták meg a hazai nézők – ez nem mindennapi látvány még a kanadai futballban sem.

David Rodríguez döntötte el kanadai Premier League fináléját

A mexikói születésű játékos a 107. percben megszerezte a győztes gólt is, amikor elegánsan átemelte a labdát a Cavalry kapusán, Marco Carduccin.

David Rodríguez a lefújást követően elárulta, hogy még sosem játszott hasonló körülmények között, ennek ellenére már a bemelegítésnél érezte, hogy ez az ő napja lesz.

Nathan Ingham, az Atlético Ottawa kapusa is teljes extázisban nyilatkozott a történelmi siker után:

Az egész este olyan, mintha csak álmodtuk volna. Játszhatsz velünk homokban, hóban, vagy akár a Holdon – ez a csapat akkor is nyerni fog

– hangsúlyozta Ingham.

A nyolccsapatos kanadai Premier League-et 2017-ben alapították meg, az Atlético Ottawa pedig fennállása során először tudta megnyerni a sorozatot.