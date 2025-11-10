Tomboló hóviharban avattak új bajnokot a tengerentúlon + videó

A kanadai Premier League döntőjét hétfőn hajnalban rendezték meg Ottawában, ahol a 2020-ban alapított helyi csapat, az Atlético Ottawa fogadta a címvédő Cavalry FC-t. A találkozó intenzív hóesésben és mínusz nyolc fokban kezdődött el, már ekkor érezni lehetett, hogy nem egy átlagos fináléról lesz szó.
A játékot többször is félbe kellett szakítani, hogy letakarítsák a havat a pályáról. A vonalakat 15 percenként újra ki kellett jelölni, a kapusok lapáttal takarították saját tizenhatosukat, a pálya a második félidőre ennek ellenére is szinte játékra alkalmatlan állapotba került. A kétszer tizenöt perc hosszabbítás előtt már hókotrót is be kellett vetni, viszont ez is csak rövid időre oldotta meg a problémákat.
A hóvihar ellenére megrendezték a találkozót
A csapatok a mostoha időjárási körülmények között is mindent megtettek a győzelemért, a Cavalry FC Fraser Aird büntetőjével szerezte meg a vezetést a 33. percben, amire 7 perccel később David Rodríguez válaszolt, a 23 éves középpályás egy kapu előtti kavarodás után ollózta be a labdát a Cavalry FC kapujába.
A BBC tudósítása szerint Aird gólörömét hógolyózással torolták meg a hazai nézők – ez nem mindennapi látvány még a kanadai futballban sem.
David Rodríguez döntötte el kanadai Premier League fináléját
A mexikói születésű játékos a 107. percben megszerezte a győztes gólt is, amikor elegánsan átemelte a labdát a Cavalry kapusán, Marco Carduccin.
David Rodríguez a lefújást követően elárulta, hogy még sosem játszott hasonló körülmények között, ennek ellenére már a bemelegítésnél érezte, hogy ez az ő napja lesz.
Nathan Ingham, az Atlético Ottawa kapusa is teljes extázisban nyilatkozott a történelmi siker után:
Az egész este olyan, mintha csak álmodtuk volna. Játszhatsz velünk homokban, hóban, vagy akár a Holdon – ez a csapat akkor is nyerni fog
– hangsúlyozta Ingham.
A nyolccsapatos kanadai Premier League-et 2017-ben alapították meg, az Atlético Ottawa pedig fennállása során először tudta megnyerni a sorozatot.