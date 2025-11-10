Szoboszlai DominikPuskás FerencMessiviaszfiguraMadame TussaudsRonaldo

Puskás, Messi és Ronaldo mellé kerül Szoboszlai

Sorra kapja ragyogó teljesítményéért az elismeréseket a Liverpool nyolcasa, akit a szurkolók akkor sem bántanak – lásd a Manchester City elleni hatalmas vereséget vasárnap –, ha a csapat nem úgy szerepel, ahogy az elvárható lenne a Premier League címvédőjétől. És itt a legújabb: Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap a Madame Tussauds Budapest produkcióban, azaz egy csapatba kerül Puskás Ferenccel, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 11:19
Szoboszlai Dominik újabb lépése az örökkévalóság felé
Szoboszlai Dominik újabb lépése az örökkévalóság felé Forrás: PAUL ELLIS/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem ilyen vasárnapra számított a Liverpool azután, hogy az előző Premier League-fordulóban az Aston Villát 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győzte le. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a 11. fordulóban, ám öröm az ürömben, hogy Szoboszlai Dominik szokás szerint végig a pályán volt, és ezúttal is a Vörösök legjobbja volt a beszámolók szerint. Ha nem is feltétlenül a City ellen mutatott játékáért, de újabb fantasztikus elismerést kapott a 25 éves játékos.

Szoboszlai lett október legjobbja a Liverpool szurkolói szerint, most pedig a viaszfigurája bekerül Madame Tussauds budapesti múzeumába
Szoboszlai lett október legjobbja a Liverpool szurkolói szerint, most pedig a viaszfigurája bekerül Madame Tussauds budapesti múzeumába    Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai odakerült Puskás, Messi és Ronaldo mellé

Azért valamit le kell tenni ahhoz az asztalra, hogy valaki már 25 évesen szobrot kapjon hazája fővárosában. A Madame Tussauds Budapest megerősítette, hogy a terjedő hír igaz: Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap. A magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja titokban kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit. 

A Madame Tussauds Budapestben több mint hatvan figura látható, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai. 

Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül:

  • a futball-legenda Puskás Ferenc
  • a háromszoros olimpiai bajnok Papp László
  • a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka
  • a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt
  • a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi
  • az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo.

A figurát a Dorottya utcai produkcióban november 19-től láthatja a közönség, és természetesen szelfizhetnek is vele.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.