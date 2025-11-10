Puskás, Messi és Ronaldo mellé kerül Szoboszlai

Nem ilyen vasárnapra számított a Liverpool azután, hogy az előző Premier League-fordulóban az Aston Villát 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győzte le. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a 11. fordulóban, ám öröm az ürömben, hogy Szoboszlai Dominik szokás szerint végig a pályán volt, és ezúttal is a Vörösök legjobbja volt a beszámolók szerint. Ha nem is feltétlenül a City ellen mutatott játékáért, de újabb fantasztikus elismerést kapott a 25 éves játékos.

Szoboszlai lett október legjobbja a Liverpool szurkolói szerint, most pedig a viaszfigurája bekerül Madame Tussauds budapesti múzeumába Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai odakerült Puskás, Messi és Ronaldo mellé

Azért valamit le kell tenni ahhoz az asztalra, hogy valaki már 25 évesen szobrot kapjon hazája fővárosában. A Madame Tussauds Budapest megerősítette, hogy a terjedő hír igaz: Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap. A magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja titokban kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit.

A Madame Tussauds Budapestben több mint hatvan figura látható, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai.

Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül:

a futball-legenda Puskás Ferenc

a háromszoros olimpiai bajnok Papp László

a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka

a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt

a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi

az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo.

A figurát a Dorottya utcai produkcióban november 19-től láthatja a közönség, és természetesen szelfizhetnek is vele.