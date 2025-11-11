Donald Trump fogadta a szír elnököt

Szíria nem fontolgat közvetlen tárgyalást Izraellel

Szíria nem fontolgat közvetlen tárgyalást Izraellel a csatlakozásról az Ábrahám Egyezményekhez a fennálló területi konfliktus miatt – jelentette ki Ahmed es-Saraa szír elnök hétfőn egy interjúban, miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. Szíria ugyan tárgyalni nem tervez, azonban az elnök reméli, hogy Donald Trump hozzásegítheti majd egy jövőbeni tárgyaláshoz.

Szíria egyelőre nem akar tárgyalni Izraellel

Fotó: HANDOUT / SANA

Szíria államfője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette, hogy Szíria helyzete eltér azokétól az államokétól, amelyek csatlakoztak az izraeli-arab megbékélést célzó szerződésrendszerhez. Rámutatott, hogy országának közös határa van Izraellel, és kijelentette, hogy Izrael 1967 óta megszállás alatt tartja a Golán-fennsíkot. „Nem bocsátkozunk közvetlen tárgyalásba most, talán az Egyesült Államok adminisztrációja hozzásegít majd bennünket egy ilyen jellegű tárgyaláshoz” – fogalmazott Szíria januárban megnevezett átmeneti elnöke.

Ahmed es-Saraa elmondása szerint Donald Trump elnökkel saját, terrorizmushoz kötődő múltjáról nem beszélt, hanem a jövőre és a jövőbeli befektetési lehetőségekre összpontosítottak, valamint arra, hogy Szíriát ma már nem biztonsági fenyegetésként, hanem az Egyesült Államok „geopolitikai szövetségeseként” kell tekinteni.

Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok számára komoly befektetési lehetőségek rejlenek a közel-keleti országban, különösen a gázkitermelést tekintve.

A szír elnök kijelentette, hogy országa új korszakhoz érkezett, ami az Egyesült Államokkal kialakított új stratégián alapszik. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az amerikai katonai jelenlét indokait Szíriában az ország kormányával való egyeztetés során kell meghatározni, majd szükségesnek mondott egy megállapodást az Iszlám Államról.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)