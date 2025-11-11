Donald Trump fogadta a szír elnököt

Egyesült Államok felfüggesztette a Szíriával szembeni szankciók túlnyomó többségét – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium hétfőn, miközben amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed es-Saraa szír elnököt. Donald Trump döntése értelmében az érvényben lévő szankciók többségének végrehajtását felfüggesztették hat hónapra.
Az amerikai elnöki hivatalban tartott megbeszélésről részleteket nem közöltek. Egy rövid, szír részről kiadott közlemény szerint a témák között a közös érdekek körébe tartozó regionális és nemzetközi ügyek szerepeltek. A találkozón részt vett a két ország külügyminisztere is.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a Szíriával szemben érvényben lévő szankciók többségét, az úgynevezett Cézár-törvény végrehajtását hat hónapra felfüggesztették, ami megfelel Donald Trump elnök korábbi ígéretének. Az Egyesült Államok kormánya már május végén döntött egy hasonló intézkedésről.
Az indoklás szerint az intézkedés célja, hogy lehetőséget adjon Szíria számára az újjáépítésre, miközben a „káros szereplők” felelősségre vonását biztosítja.