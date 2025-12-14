sydneyizraeltámadás

Az ausztrál kormány számtalan figyelmeztető jelzést kapott

Izrael állam magyarországi nagykövete megdöbbenését fejezte ki a Sydney-ben történt terrortámadás kapcsán és hangsúlyozta: „Észhez kell térnie az ausztrál kormánynak.”

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 17:55
Zsidók ellen követtek el támadást Sydney tengerpartján Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
„Megdöbbentett a gyilkos lövöldözés egy hanuka rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában” – kezdte közösségi oldalán közzétett bejegyzését Izrael állam magyarországi nagykövete.

Maya Kadosh úgy fogalmazott: 

Ez az elmúlt két évben Ausztráliában az utcákon tomboló antiszemita erőszak eredménye, amelynek csúcspontját a »Globalizáljuk az intifádát« antiszemita és lázító jelszavak jelentették, amelyek ma valósággá váltak.

A nagykövet hozzátette:

Észhez kell térnie az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott!

Borítókép: Zsidók ellen követtek el támadást Sydney tengerpartján (Fotó: AFP)

