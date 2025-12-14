Az ausztrál kormány számtalan figyelmeztető jelzést kapott

„Megdöbbentett a gyilkos lövöldözés egy hanuka rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában” – kezdte közösségi oldalán közzétett bejegyzését Izrael állam magyarországi nagykövete.
Maya Kadosh úgy fogalmazott:
Ez az elmúlt két évben Ausztráliában az utcákon tomboló antiszemita erőszak eredménye, amelynek csúcspontját a »Globalizáljuk az intifádát« antiszemita és lázító jelszavak jelentették, amelyek ma valósággá váltak.
A nagykövet hozzátette:
Észhez kell térnie az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott!
Borítókép: Zsidók ellen követtek el támadást Sydney tengerpartján (Fotó: AFP)
