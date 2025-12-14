tisza pártmandinermagyar

Senki sem magyar – rendesen kiverte a biztosítékot Magyar Péter hívének nyilatkozata + videó

Heves reakciókat váltott ki egy videó, amelyben egy Tisza Párt-szimpatizáns a magyar nemzeti identitást megkérdőjelező kijelentéseket tett. Többek között azt állította, hogy „itt senki sem magyar”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 17:20
A Patrióta közzétett egy videót, amelyben egy Tisza Párt-szimpatizáns a magyar identitást megkérdőjelező kijelentéseket tesz – írja a Mandiner. A felvételen elhangzik, hogy „itt senki sem magyar”, ami a lap szerint sokaknál kiverte a biztosítékot.

Ezt a várost nem a magyarok építették fel, hanem Európa

– mondja a Kontrollnak a tiszás szimpatizáns.

A megszólalás azért vált különösen visszatetszővé, mert a nemzeti hovatartozást relativizálja, miközben a Tisza Párt politikai kommunikációjában rendszeresen jelennek meg a nemzeti kérdéseket háttérbe szorító álláspontok.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


