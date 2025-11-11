Magyar Péterék terve összeomlást és brutális áremelkedést hozna

Aki az orosz energiahordozókról való leválás mellett agitál, az nem hiszem, hogy mindezt tudatlanságból teszi, sokkal inkább szándékos félrevezetésből és rosszindulatból. Hogy miért? A legtöbben tökéletesen tisztában vannak vele, hogy mindez tényellenes, technológiaellenes és gazdaságellenes. Napi politikai érdekek mentén játszadoznak a magyar emberek hosszú távú létbiztonságával – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Tóth Máté energiajogász.

Magyar Péter az orosz energiáról való leválásra építi a Tisza Párt politikáját. Tóth Máté szerint az orosz energiáról való leválás technológiailag is lehetetlen, és épp Magyarország regionális energiaközponti szerepét ásná alá (Forrás: Facebook)

Mint ismert: Orbán Viktor Donald Trumppal történt tárgyalása során elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olaj- és földgázbeszerzéseket érintő amerikai szankciók alól. Magyar Péter ezzel szemben az orosz energiáról való leválásra építi politikáját. A pártelnök korábban be is jelentette, hogy a Tisza Párt átemeli programjába az orosz olaj és gáz tiltására vonatkozó brüsszeli elvárást.

A Tisza Párt lehetséges politikájának következményei

Az intézkedés súlyos kihívások elé állítaná Magyarország energiaellátását:

a megnövekedett gázárak három és félszeres rezsidíj-emelkedést,

az olajbeszerzések korlátozása pedig ezer forint feletti benzinárakat eredményezne.

A költségek drasztikus emelkedésébe belerokkannának a magyarok: több mint egymillió háztartás fizetésképtelenné válna.

Az energiaárak emelkedése ráadásul más termékek árába is begyűrűzne, ami brutális többletinflációt okozna a következő években.

Az IMF tájékoztatása szerint a leválás a magyar GDP négy százalékát érintő kieséssel járna.

– Az, hogy az orosz energiahordozókról le tudnánk válni, az egy bődületes nagy hazugság. Ezt tudják az ellenkező oldalon is, csak az érvek helyett a hergelés politikailag kifizetődőbbnek tűnik – állapította meg a szakértő.

Hozzátette: a horvát tranzitdíj ötszöröse az európai átlagnak. Az Adria-vezeték szivattyúkapacitása emellett nem alkalmas arra, hogy az kiváltsa a Barátság kőolajvezetéken érkező forgalom mennyiségét.

A horvátok a már kifizetett kőolajmennyiséget sem tudták leszállítani, hiába tettek rá korábban ígéretet.

A leválás emellett növeli Magyarország energiakitettségét is, az ugyanis szöges ellentéte a diverzifikációnak. Tóth Máté az árak mellett műszaki okokat is megnevezett a leválás ellenérveként. Történelmi okokból ugyanis ezekre a típusú energiahordozókra építették fel a finomítóinkat, az átállás folyik már saját költségen, de még nem vagyunk készen vele.