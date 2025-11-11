Tóth MátéTisza Pártenergia

Magyar Péterék terve összeomlást és brutális áremelkedést hozna

Aki az orosz energiahordozókról való leválás mellett agitál, az nem tudatlanságból teszi, hanem szándékos félrevezetésből – figyelmeztet Tóth Máté energiajogász, aki szerint a magyar emberek hosszú távú létbiztonságával játszanak azok, akik politikai haszonszerzésből erőltetik a realitásoktól elszakadt energiapolitikát. A Tisza Párt által erőltetett leválás következményei beláthatatlanok lennének: három és félszeres rezsidíj-emelkedés, ezer forint feletti benzinár és brutális infláció. Ráadásul Tóth Máté szerint a leválás technológiailag is lehetetlen, és Magyarország regionális energiaközponti szerepét ásná alá.

Ternovácz Áron
2025. 11. 11. 4:52
Tóth Máté, Az energiajogász Forrás: Facebook Orbán-Trump, energia, Magyar Péter, tisza párt orosz energiahordozó
Aki az orosz energiahordozókról való leválás mellett agitál, az nem hiszem, hogy mindezt tudatlanságból teszi, sokkal inkább szándékos félrevezetésből és rosszindulatból. Hogy miért? A legtöbben tökéletesen tisztában vannak vele, hogy mindez tényellenes, technológiaellenes és gazdaságellenes. Napi politikai érdekek mentén játszadoznak a magyar emberek hosszú távú létbiztonságával – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Tóth Máté energiajogász.

Tóth Máté, Az energiajogász Forrás: Facebook Orbán-Trump, energia, Magyar Péter, tisza párt orosz energiahordozó
Magyar Péter az orosz energiáról való leválásra építi a Tisza Párt politikáját. Tóth Máté szerint az orosz energiáról való leválás technológiailag is lehetetlen, és épp Magyarország regionális energiaközponti szerepét ásná alá (Forrás: Facebook)

Mint ismert: Orbán Viktor Donald Trumppal történt tárgyalása során elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olaj- és földgázbeszerzéseket érintő amerikai szankciók alól. Magyar Péter ezzel szemben az orosz energiáról való leválásra építi politikáját. A pártelnök korábban be is jelentette, hogy a Tisza Párt átemeli programjába az orosz olaj és gáz tiltására vonatkozó brüsszeli elvárást. 

 

A Tisza Párt lehetséges politikájának következményei

Az intézkedés súlyos kihívások elé állítaná Magyarország energiaellátását: 

  • a megnövekedett gázárak három és félszeres rezsidíj-emelkedést, 
  • az olajbeszerzések korlátozása pedig ezer forint feletti benzinárakat eredményezne.
  • A költségek drasztikus emelkedésébe belerokkannának a magyarok: több mint egymillió háztartás fizetésképtelenné válna. 
  • Az energiaárak emelkedése ráadásul más termékek árába is begyűrűzne, ami brutális többletinflációt okozna a következő években. 
  • Az IMF tájékoztatása szerint a leválás a magyar GDP négy százalékát érintő kieséssel járna. 

– Az, hogy az orosz energiahordozókról le tudnánk válni, az egy bődületes nagy hazugság. Ezt tudják az ellenkező oldalon is, csak az érvek helyett a hergelés politikailag kifizetődőbbnek tűnik – állapította meg a szakértő. 

Hozzátette: a horvát tranzitdíj ötszöröse az európai átlagnak. Az Adria-vezeték szivattyúkapacitása emellett nem alkalmas arra, hogy az kiváltsa a Barátság kőolajvezetéken érkező forgalom mennyiségét. 

A horvátok a már kifizetett kőolajmennyiséget sem tudták leszállítani, hiába tettek rá korábban ígéretet. 

A leválás emellett növeli Magyarország energiakitettségét is, az ugyanis szöges ellentéte a diverzifikációnak. Tóth Máté az árak mellett műszaki okokat is megnevezett a leválás ellenérveként. Történelmi okokból ugyanis ezekre a típusú energiahordozókra építették fel a finomítóinkat, az átállás folyik már saját költségen, de még nem vagyunk készen vele.

 

Magyarország kitörési lehetősége

A szakértő emlékeztetett: az 1920-ban halálra ítélt Magyarország az energiaellátással tört ki a trianoni ketrecből, a geopolitikai helyzetét kihasználva földgáz, kőolaj és lassan villamos energiában is regionális elosztó szerepet ér el. Tájékoztatott: még az ukránok is tőlünk vásárolnak földgázt és feldolgozott olajtermékeket. Ráadásul az az ambíciónk, hogy Paks II-vel Magyarország a villamosenergia-ellátás oldaláról is önálló legyen.

Ma a Balkánra adunk el napelemek által termelt villamos energiát, a Balkán pedig a vízerőműveivel termelt villanyárammal szolgáltat kiegyenlítő energiaképességet a magyar rendszernek 

– tette hozzá. Úgy fogalmazott, hogy a régió kezd valóban egy centrális mezővé, centrális erőtérré formálódni az energiaellátás szempontjából, és ennek a központjában Magyarország áll. 

– Nem érdemes Magyarországot megfosztani attól az ugródeszkájától, ami a XXI. században a kitörést jelentheti a XX. század kényszerpályájáról. Közben a lakosság számára az alacsony árszínvonal is pontosan ezekkel az olcsó energiahordozókkal tartható fenn – zárta gondolatait a szakértő.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs)

