Béke, gazdaság, energia – ezekről tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban + videó

Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével folytat kétoldalú megbeszélést. A találkozó középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetősége, valamint egy nagyszabású magyar–amerikai gazdasági és energiaügyi együttműködési csomag előkészítése áll. A felek az orosz energiahordozók kérdését, a Budapestre tervezett békecsúcs lehetőségét és a gazdasági kapcsolatok új szintre emelését is megvitatják. A washingtoni egyeztetés a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorának újabb állomása lehet.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 06. 4:59
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével egyeztet. A találkozó célja, hogy a felek áttekintsék a háborús konfliktus jövőjét, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködés lehetőségeit.

Orbán Viktor és Donald Trump pénteken Washingtonban tárgyal
Orbán Viktor és Donald Trump pénteken Washingtonban tárgyal Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: – A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.

A politikai igazgató ezt mondta a háborúval kapcsolatban:

– Mi úgy látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok valóban egy semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgoznak, hogy ezt a konfliktust le tudják zárni. Ugye, ennek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs.

Orbán Balázs hozzátette: – A dolog másik oldala, hogy az orosz energia felhasználása számunkra nem ideológiai kérdés, hanem realitás. Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Mint mondta, az amerikai fél pontosan ismeri a magyar helyzetet, ezért különösen időszerű a mostani egyeztetés.

– Szerencsés helyzetben van Magyarország, mert a szomszédos országok miniszterelnökei vagy elnökei nem jutnak ilyen tárgyalási lehetőséghez

 – fogalmazott.

A találkozó tehát nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából bír különös jelentőséggel, hanem a nemzetközi békefolyamatok alakulása miatt is. Magyarország – ahogyan azt a miniszterelnök korábban is hangsúlyozta – a háború folytatása helyett a mielőbbi békét tekinti első számú céljának.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Orbán Viktor és Donald Trump pénteki washingtoni találkozója a magyar–amerikai kapcsolatok újabb csúcspontja lesz, amelyen két kiemelt napirendi pont szerepel: az ukrajnai béketeremtés lehetősége és egy átfogó gazdasági, illetve energiaügyi együttműködési csomag előkészítése.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy „egy éve, 2024. november 5-én Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztását, majd január 20-án hivatalba lépett, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora”. Mint mondta, ez „hatalmas váltást” jelentett az előző, Biden-féle liberális kormányzathoz képest, amely szerinte „politikai bosszútól vezérelve” hozott Magyarországot hátrányosan érintő döntéseket.

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépésével minden megváltozott, és az ellenséges hozzáállást „baráti viszony” váltotta fel. 

Hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök „személyes barátjaként” tekint Orbán Viktorra, és ennek máris gyakorlati következményei vannak: feloldották a politikai alapú szankciókat, újraindulhatott a paksi atomerőmű bővítése, Magyarország visszakerült a vízummentes programba, és idén eddig kilenc nagy amerikai beruházás kezdődött meg közel százmilliárd forint értékben.

A külügyminiszter elmondta, hogy a miniszterelnöki delegáció csütörtökön indul útnak a Wizz Air repülőgépével, és a Fehér Ház melletti hivatalos állami vendégházban, a Blair House-ban száll meg – ami szerinte „az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jele”. Orbán Viktort több miniszter – köztük a nemzetgazdasági, az energiaügyi, a honvédelmi, az innovációs és az építésügyi tárca vezetője –, valamint nagyvállalatok és kutatóintézetek vezetői is elkísérik.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni”, és Magyarország kész otthont adni egy leendő békecsúcsnak, amennyiben az amerikai–orosz előkészítő tárgyalások sikeresek lesznek.

Mint fogalmazott, Budapest alkalmas helyszíne lehet „annak a megállapodásnak, amelynek nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába”.

A másik fő téma egy nagy gazdasági és energiaügyi együttműködési megállapodás lesz, amelyen a magyar fél hónapok óta dolgozik. 

A miniszter elmondta, hogy az előkészítés egyik fontos állomása volt legutóbbi washingtoni tárgyalása Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tervezett csomag célja – mint fogalmazott – az, hogy „hozzájáruljon Magyarország hosszú távú energiabiztonságához, új, modern, munkahelyteremtő beruházásokat vonzzon az Egyesült Államokból, és megteremtse az együttműködés stabil pénzügyi hátterét”.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a pénteki washingtoni egyeztetés nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatok, hanem a nemzetközi békefolyamatok szempontjából is meghatározó lehet, mivel – mint fogalmazott – „a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással”.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

