Béke, gazdaság, energia – ezekről tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban + videó

Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével egyeztet. A találkozó célja, hogy a felek áttekintsék a háborús konfliktus jövőjét, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködés lehetőségeit.

Orbán Viktor és Donald Trump pénteken Washingtonban tárgyal Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: – A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.

A politikai igazgató ezt mondta a háborúval kapcsolatban:

– Mi úgy látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok valóban egy semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgoznak, hogy ezt a konfliktust le tudják zárni. Ugye, ennek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs.

Orbán Balázs hozzátette: – A dolog másik oldala, hogy az orosz energia felhasználása számunkra nem ideológiai kérdés, hanem realitás. Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Mint mondta, az amerikai fél pontosan ismeri a magyar helyzetet, ezért különösen időszerű a mostani egyeztetés.

– Szerencsés helyzetben van Magyarország, mert a szomszédos országok miniszterelnökei vagy elnökei nem jutnak ilyen tárgyalási lehetőséghez

– fogalmazott.

A találkozó tehát nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából bír különös jelentőséggel, hanem a nemzetközi békefolyamatok alakulása miatt is. Magyarország – ahogyan azt a miniszterelnök korábban is hangsúlyozta – a háború folytatása helyett a mielőbbi békét tekinti első számú céljának.