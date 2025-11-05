Orbán Viktor: Holnap irány Amerika

A megbeszélések középpontjában gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések állnak majd. Orbán Viktor tájékoztatása szerint az esemény magyar napként zajlik, egy nagyobb létszámú magyar delegáció részvételével.

Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

A miniszterelnök a bejegyzéshez ezt írta:

Holnap irány Amerika!

Donald Trump és Orbán Viktor az orosz–amerikai békefolyamat ügyében is tárgyalni fognak, a magyar kormányfőt az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb helyén, a Blair House-ban szállásolják el.

A miniszterelnök egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben elárulta, mi washingtoni látogatásának célja.

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk. Összeállítottunk egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot

– fogalmazott Orbán Viktor.