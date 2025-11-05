Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Donald Trump, miniszterelnök, energiaszankció, Orbán Viktor, Magyarország, békefolyamat

Orbán Viktor: Holnap irány Amerika

Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A magyar kormányfő az egyeztetésre készül, amelynek során várhatóan számos megállapodás születik. Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyben emlékeztetett: holnap irány Amerika.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 12:44
Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
A megbeszélések középpontjában gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések állnak majd. Orbán Viktor tájékoztatása szerint az esemény magyar napként zajlik, egy nagyobb létszámú magyar delegáció részvételével.

Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

A miniszterelnök a bejegyzéshez ezt írta:

Holnap irány Amerika!

Donald Trump és Orbán Viktor az orosz–amerikai békefolyamat ügyében is tárgyalni fognak, a magyar kormányfőt az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb helyén, a Blair House-ban szállásolják el.

A miniszterelnök egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben elárulta, mi washingtoni látogatásának célja. 

Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk. Összeállítottunk egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot

– fogalmazott Orbán Viktor. 

A magyar–amerikai csúcs kapcsán tartott tájékoztatót szerda délben Szijjártó Péter. Mint arról a lapunk korábban beszámolt, a külügyminiszter elmondta: Egy éve nyert Trump az amerikai elnökválasztáson, majd januárban lépett hivatalba. Ezzel megkezdődött az aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Nagy jelentőséget ad a honlaputáni találkozónak az a tény, hogy a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással. Mi három és fél éve, több mint három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek következményeivel, súlyos következményeivel, legyen az gazdasági, energetikai, inflációs vagy bármi egyéb humanitárius, nap mint nap találkozunk. Három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek lezárására ma a nemzetközi politikában egyedül Donald Trump jelenti a reményt. Mi itt Magyarországon 3,5 éve képviseljük a békepárti álláspontot.

– húzta alá. 

A leendő témákat sorolva kifejtette: 

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági és energia együttműködési megállapodás. Ez tehát két legfontosabb napirendi pontja miniszterelnök úr és Donald Trump elnök tárgyalásának a pénteki napon Washingtonban a Fehér Házban

 – közölte Szijjártó Péter.
 

Korábban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt Orbán Viktor közelgő washingtoni látogatásáról

A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az év egyik legfontosabb eseményének nevezte a találkozót, amelyen olyan döntések és megállapodások születhetnek, amelyek minden magyar életét hosszú távon meghatározhatják, így egyáltalán nem mindegy magyar szempontból a tárgyalások kimenetele.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

