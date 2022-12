Forronganak a vásárhelyi gazdák

Továbbra is forrnak az indulatok Hódmezővásárhelyen, ahol a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat a közelmúltban úgy határozott: 2023. január elsejétől minden helyi szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőtulajdonosnak hektáronként csaknem tízezer forint adót kell fizetnie. A döntést követően a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) aláírásgyűjtést indított a balliberális polgármester javaslatára bevezetett földadó ellen.

A gazdák attól is tartanak, hogy a rossz példa ragadós lesz, és vírusként terjed el az országban a baloldali vezetésű településeken. Tóth Mihály hódmezővásárhelyi termelő például biztos benne, hogy az intézkedés nem több, mint Márki-Zay Péter bosszúja a gazdák ellen. Szavai szerint a polgármester tudja, hogy a termelők körében mind a helyi polgármester, mind a baloldal elutasítottsága nagy, ezért így vesz elégtételt a gazdákon.

Csapás csapás hátán

– A földadó hatalmas érvágás a gazdáknak, főleg a 2022-es pocsék év után, idén a történelmi aszály és az orosz–ukrán háború miatti szank­ciós politika negatív következményei, az energiaválság és a jelentős áremelkedés egyszerre jelentkezett. Van olyan bérlőm, aki még a bérleti díját sem tudta kifizetni, mert hat és fél hektáron egy cső kukoricája sem termett az aszály ­miatt, noha előzőleg a beművelési költségei súlyos összegeket vittek el – panaszolta lapunknak Tóth Mihály.

A mezőgazdasági mérnök hozzátette: ebben az évben a termés katasztrofális volt, és fogalmuk sincs, hogy a gazdatársadalomnak mit hoz a jövő, mennyire lesznek aszályosak a nyarak. Tóth Mihálynak nem csak bérbe adott földjei vannak, maga is gazdálkodik, de a termés természetesen nála is nagyon rossz volt. Változó mértékben, de a búzából, kukoricából, árpából, napraforgóból és repcéből is sokkal kevesebb termett, mint szokott. Mint megtudjuk tőle: tömegével voltak olyan földek, amelyeken nem arattak, mert még a betakarítás költségei sem térültek volna meg. Ha ez a tendencia a következő években is folytatódik, akkor nagyon nagy baj lesz – véli a gazda.

Láncreakciót indíthat el a sarc

– S ha nem lett volna elég a csapásokból, az aszálykárból, a megemelkedett művelési költségekből, a brutális energiaárakból, akkor még itt van Márki-Zay Péter bosszúja. Csak ­rossz szándék húzódhat meg egy olyan sarc mögött, amely az amúgy is meggyengült termelőket sújtja, de akik a túlélés érdekében megpróbálják majd továbbgörgetni a terheket – jelentette ki Tóth Mihály. Az adót ugyanis a bérbeadó, ha tudja, ráterheli a bérlőre, aki nem tehet mást, mint beépíti a megnövekedett költséget az áraiba.

Ez láncreakciót indít el, és további élelmiszerár-emelkedést okoz majd. Végső soron az amúgy is nehéz helyzetben levő kisemberek járnak rosszul, akik kénytelenek lesznek még drágábban megvásárolni az élelmiszert. A gazda szerint éppen ezért képmutató és álságos, ahogy Márki-Zay Péter érvelt a földadó bevezetése mellett. A balliberális polgármester ugyanis azt mondta, hogy a földadót a gazdagokra vetették ki, hogy legyen pénz a szegények támogatására.

Nem tudni, hogy pontosan milyen kalkulációk alapján, de azt is elárulta: a sarcból nyolcvanmillió forint bevételre számít. Márki-Zay az egykori kommunistákat megszégyenítő módon még azt is megjegyezte: szerinte büszkének kellene lennie annak, aki a földadót befizeti a város kasszájába, mert ezzel a szegényeket támogatja. Hozzátette: „nagyon szép dolog”, hogy „a tehetősebb hódmezővásárhelyi emberek most hozzájárulnak a szegények segítéséhez”. – Ez az érvelés arcpirító és álszent, és persze arra is kíváncsi leszek, hogy a bevétel miként jut majd el a szegényekhez, és a pénzosztást ki ellenőrzi majd – hangsúlyozta a gazda.

Versenyhátrányt szenvednek a termelők

Nem csak Tóth Mihály és ismeretségi köre szenvedi meg a hódmezővásárhelyi önkormányzat földadóját, hiszen korábban, kárpótláskor nagyon sokan jutottak némi földhöz, ők azonban ma már jobbára idős emberek. S attól még, hogy van néhány hektár földjük, messze nem gazdagok. Ezt emelte ki lapunknak Motika Dezső jogász, szaktanácsadó is, aki maga is gazdálkodik. A szakember rámutatott arra: nem minden bérleti szerződés ad lehetőséget a földadó továbbhárítására, de ahogy a megállapodások lejárnak, a tulajdonosok biztosan beépítik majd a földadót a bérleti díjba, megemelve annak összegét. Amíg viszont erre nincs mód, addig sok esetben a kis pénzű, néhány hektár földdel rendelkező tulajdonosok fizethetik a földadót.

– Ha pedig ezt a bérlők felé érvényesítik, akkor a hódmezővásárhelyi gazdák versenyhátrányba kerülnek a környékbeli termelőkkel szemben, mivel ők nem fizetnek ilyen pluszterhet. Így Márki-Zay Péter polgármester tulajdonképpen a város termelőit sújtja keményen a földadóval, aminek végül a településen élők isszák meg a levét

– mutatott rá Motika Dezső. A férfi végül kitért arra is, hogy ha már Márki-Zay Péter szóba hozta a gazdag embereket, a polgármesternek számos tehetős támogatója van helyben és országosan is, elég csak Bige László multimilliárdos vállalkozóra gondolni, akit nem sújt a földadó.