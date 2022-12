Bosszúállás Márki-Zay földadója

– Mindent megteszünk, hogy mielőtt az adó befizetése esedékessé válik, megakadályozzuk azt – közölte lapunk megkeresésére Győrffy Balázs a Hódmezővásárhelyen január elsejétől kivetendő földadó kapcsán. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke felidézte: a Márki-Zay Péter polgármester által bevezetett új sarcot elsődlegesen a földtulajdonosoknak kell megfizetni, ám mivel egyrészt a gazdálkodók között maguk is sokan földtulajdonosok, illetve a bérleti díjakban a tulajdonosok már a jövő évben érvényesítik a plusz terhet, végső soron mindenképpen a gazdák fizetik ki azt. – Ez pedig továbbgyűrűzve az élelmiszerárakat is megemeli majd, így gyakorlatilag a társadalom egészére negatív hatása lehet az intézkedésnek – hangsúlyozta Győrffy Balázs.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke emlékeztetett: a földadó bevezetését évek óta tervezi Márki-Zay Péter. Fotó: Békés Megyei Hírlap/Imre György

Hódmezővásárhelyen január elsejétől minden szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőtulajdonosnak, akinek négy hektár feletti földterület van a tulajdonában, hektáronként csaknem tízezer forint adót kell fizetnie. A november 17-én megjelent önkormányzati rendelet értelmében az adót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15. napjáig, valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

Márky-Zay Péter évek óta készül erre, nyilvánvaló, hogy kinézte magának azt a csoportot, amely az ő politikai közegének nem része. Ez nem más, mint bosszúállás

– fogalmazott Győrffy Balázs. – Egyben komoly figyelmeztetés is, hogy mi várna a földtulajdonosokra és a gazdákra abban a nem túl valószínű esetben, ha a baloldal hatalomra jutna – tette hozzá.

Jól látható az is – folytatta a NAK elnöke –, hogy a baloldal hamar magáévá tette az elképzelést – ami amúgy sem áll távol tőlük, elég csak a kuláküldözésekre gondolni –, és újabb és újabb baloldali vezetésű önkormányzat áll elő hasonló javaslattal. Győrffy Balázs elmondta: Veszprém megyében például több helyi vezető is kivetette a sarcot, ami egyes településeken akár harminc-negyven ezer forint is lehet hektáronként.

Megszólalt napokban a földadó kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter, korábbi hódmezővásárhelyi polgármester is. A Délmagyar.hu tudósítása szerint a Rádió7 Közös nevező című műsorában Lázár János úgy fogalmazott: ami Vásárhelyen zajlik, az a földtulajdonosok megbüntetése, megbélyegzése és kiközösítése. – Lényegében kuláküldözés van Hódmezővásárhelyen, pontosan úgy, mint ahogy az ötvenes években volt – mondta a rádiónak adott interjúban a miniszter.

A NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége határozottan elutasítja tehát a földadó kivetését, és ez ügyben aláírásgyűjtést indított.

A petíció az Agrárpetíció.hu oldalon érhető el. A dokumentumban felszólítják a településvezetőket, hogy ne sarcolják földadóval a történelmi aszályt elszenvedett gazdálkodókat, illetve hangsúlyozzák: a magyar gazdák és a magyar emberek közös érdeke a hazai agrárium versenyképességének megőrzése. Az aláírásgyűjtést követően a két szervezet kezdeményezi a kormánynál, hogy földadóval soha többé ne sújthassák a magyar gazdákat.

Borítókép: A Márki-Zay Péter által bevezetett földadót jövő január elsejétől kell megfizetniük a földtulajdonosoknak (Fotó: Magyar Nemzet/Teknős Miklós)