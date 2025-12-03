Brutális razzia a nagybani piacon – Itt vannak a legújabb fejlemények!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt évek legnagyobb razziáját hajtotta végre májusban a Budapesti nagybani piacon A razzia során a NAV három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen jelent meg, 55 személyt állítottak elő és gyanúsítottak meg, továbbá jelentős vagyont foglaltak le.

Újabb gyanúsítottakra csaptak le

A több szervezett bűnözői csoportot érintő ügynek van budapesti és pécsi szála is. Utóbbiban információink szerint több gyanúsítottat is kihallgattak a közelmúltban. A bűnbandák által okozott kár meghaladja a tízmilliárd forintot. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomozó adóhatóság több száz millió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat és luxusautókat, illetve egy hajót is lefoglalt.

Korábbi információnk szerint az akció részeként fogta el a NAV az egyik legbrutálisabb maffialeszámolás, a Döcher-gyilkosság fontos tanúját, illetve a piac egyik legbefolyásosabb vállalkozóját, M. A.-t is.

A kulcsfigura már évekkel ezelőtt képbe került

A hatalmas jövedelemmel rendelkező M. A.-ról már sokszor megírtuk, hogy róla egy 2019-es vallomásban is beszéltek. Egy áfacsalási ügyben érintett férfi tett rá terhelő vallomást, megemlítve azt is, hogyan működik a piachoz köthető költségvetési csalás.

Az együttműködő gyanúsított arról is beszélt, hogy M. annak idején neki elmondta: jó viszonyban van a többek között a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt elítélt Portik Tamással és körével. Az egykori bűntárs évekkel ezelőtt megemlítette azt is, hogy M. A., és több bűnöző egy komoly, milliárdos károkat okozó bűnszervezetet irányít. A mostani ügyben M.A. elfogása után nem sokkal egy másik ismert, szintén a bűnszervezethez tartozó vagyonos vállalkozó (V. F.) is lebukott, őt is költségvetési csalással gyanúsítják.

Egy befolyásos ügyvéd is reflektorfénybe kerülhet

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a nagybani piachoz köthető vállalkozók körében nyilt titok, hogy egy szakmai körökben jól ismert ügyvéd is érintett lehet az ott zajló bűncselekményekben. Az illető neve egyébként már évek óta közszájon forog a piac ismerői között, és feltételezhető, hogy többen is terhelő vallomást tettek rá.