Az Újpest edzőjét már kirúgták, mire vár a DVTK és a Liverpool?

Az állandó eredményhajszolás, az évek óta tartó eredménytelenség most a horvát Damir Krznart is bedarálta. Újpesten előbb vagy utóbb fel fogják ismerni, hogy amit most csinálnak, az nem járható út, de itt még nem tartanak. Marad a reménykedés, hogy az új edzővel jobb, sikeresebb lehet a csapat, márpedig addig, amíg nem látják be, hogy a klubkultúra építése fontosabb feladat lenne, nem tudnak egyről a kettőre jutni.

Damir Krznar már nem az Újpest edzője. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Így került egy platformra az Újpest, a DVTK és a Liverpool

Az Újpest és a DVTK esetében is igaz: tömegek állnak, illetve állnának a csapat mögött, amennyiben a drukkerek látnák, hogy érdemes kimenni egy-egy mérkőzésre. Amíg azonban a két magyar csapat vergődik, erre sem lehet számítani. Liverpoolban ezzel nincs gond, ott más a baj. A Premier League-ben már öt vereségnél tartanak a Vörösök, erre senki sem számított.

Ez az öt vereség egészen elképesztő. A 2024–25-ös idényben, amikor bajnok lett az angol csapat, a 38 forduló alatt összesen négy alkalommal kaptak ki.

Egy évvel korábban, amikor a harmadik helyen zárták a bajnokságot, szintén négy vereséget számláltak. Ennek fényében a mostani, a Manchester City elleni ötödik vereség szintén figyelemre méltó. Mi lesz a Pool holland edzőjének a sorsa? Ezt is megbeszéltük a Rapid Sport mostani adásában.