Dollárbaloldal: Budai Lóránt is szívesen látna amerikai pénzeket a jászberényi kampányban

Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára pénzek érkezhetnek.

Korábban, az országgyűlési kampányban, és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi nem mellesleg Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

