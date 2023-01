Dollárbaloldal: Újra választási kampányra gyűjt pénzt Márki-Zay Péter

Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára pénzek érkezhetnek. Korábban, az országgyűlési kampányban, és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi nem mellesleg Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Lapunk a jászberényi kampánypénzek gyűjtésével összefüggésben megkereste Márki-Zay Pétert, aki kérdésünkre elmondta, semmi kivetnivalót nem látna abban, ha megint külföldről érkező támogatások landolnának a mozgalom számláján. A volt kormányfőjelölt ismét elfogadná a külföldi magyarok felajánlásait is. – Nem kértük, de semmi kivetnivalót nem látunk abban, ha külföldi magyarok ismét támogatnák a mozgalmunkat – fogalmazott a hódmezővásárhelyi politikus, hangsúlyozva, hogy sem az MMM, sem a Közösen Jászberényért Egyesület nem párt.

Emlékezetes, a politikus az országgyűlési választási kampánypénzek kapcsán is hasonló nyilatkozatokat tett, ám egyértelműen kiderült, hogy az utalásokhoz az adományozóknak nem kellett mellékelniük az útlevélszámukat, vagyis kaotikussá vált a baloldali kampányfinanszírozás, hiszen külföldi, amerikai állampolgárok is minden további nélkül tehettek felajánlásokat. Így történhetett meg, hogy lényegében a dollárbaloldal teljes kampányát a tengerentúlról pénzelték.