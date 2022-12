2022: a baloldal teljes bukásának éve

A Covid által megtizedelt „fideszes nyugdíjasoktól” a gyerekeinek adott pofonokon át az ellenzékben megbújó árulókig terjedt azon témák skálája, amelyekkel egyre nagyobb felháborodást és közröhejt keltett. Hosszan lehetne idézni a legsúlyosabb mondatokat, de mind közül a legrosszabb az volt, amely bizonyította: Márki-Zay könnyedén rángatná bele Magyarországot az orosz–ukrán háborúba. „Ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk” – mondta a baloldal kormányfőjelöltje még a fegyveres konfliktus kitörése előtti napokban.

Ebben az időszakban, 2022 márciusában már ömlött a külföldi pénz a baloldal kampányába. A baloldal persze nem csak az amerikaiak támogatását élvezte: Brüsszelben és a nyugati médiában szintén próbálták sztárolni Márki-Zay Pétert.

Végül a Fidesz–KDNP sosem látott választási sikert ünnepelhetett, annak ellenére, hogy az ellenzék bevetette az összefogás „csodafegyverét”. Azzal pedig, hogy a bukott kormányfőjelölt mellé a színpadra a pártvezetők többsége nem állt fel, lényegében azonnal szét is esett az egység.

Dollárbaloldal: Amerikából guruló dollárok

2022-ben egyértelműen kiderült, hogy a magyar politikai baloldal kampányát gyakorlatilag teljes egészében Amerikából pénzelték.

A botrány augusztus végén, azt követően robbant ki, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék volt kormányfőjelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében elszólta magát, és elárulta, hogy a baloldalhoz a tengerentúlról hatalmas összegek áramlottak a választási kampány idején, és még azt követően is.

Még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó számláit

– fogalmazott a politikus. Ekkor említést tett arról is, hogy a támogatások több donortól érkeztek az Action for Democracy (AD) nevű szervezeten keresztül. Az AD vezetője pedig nem más, mint Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadója, Korányi Dávid.

Ezt követően számos ellentmondó nyilatkozat hangzott el az ügyben. A történtek miatt több feljelentés született, amelynek eredményeként a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nyomozást rendelt el és az Állami Számvevőszék is vizsgálatot indított. Az eljárások jelenleg is zajlanak.

Mivel a külföldről érkező pénzek miatt sérülhetett Magyarország szuverenitása, a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódni kezdtek.

A nemzetbiztonsági bizottság ennek a folyamatnak a részeredményeként a közelmúltban nyilvánosságra hozott egy titkos minősítés alól feloldott beszámolót, amelyből kiderült, hogy miként is zajlott a magyar jogszabályokat vélhetően súlyosan sértő beavatkozás.

A nemzetbiztonsági szolgálatok feltérképezték az Action for Democracy kötődéseit, és feltárták, hogy a szervezet kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracy-val (NED), amelyet nyílt források gyakran úgy említenek, mint „a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön".

Róluk érdemes tudni, hogy éves előirányzatot kapnak az Egyesült Államok költségvetéséből. Az amerikai külügyminisztériummal kapcsolatos egyik fejezetben, az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) nevűben szerepel, és civil szervezetként kongresszusi felügyelet alatt áll. 2019-ben a NED 135 millió dollárból gazdálkodott, amely összeg teljes egészében az Egyesült Államok kormányzati szerveitől származott.

Ha ezen keresztül vizsgáljuk, még érdekesebb a NED-hez kötődő Action for Demokracy tevékenysége. A Korányi Dávid által irányított szervezet mintegy hárommilliárd forinttal segítette a baloldal választási kampányát.

A jelentés szerint ugyanis a Márki-Zay Péter által életre hívott Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) 1,8 milliárd, a DK-közeli Ezalényeg.hu kiadója, az Oraculum 2020 Kft. több, mint egymilliárd, a DatAdat-cégcsoport közel 150 millió, a Gemius Hungary Kft. pedig mintegy hárommillió forintot kapott az Action for Democracytól.

Figyelemre méltó körülmény, hogy a fent említett összegekből az MMM 1,4 milliárdot, az Oraculum 2020 Kft. pedig 324 millió forintot továbbított a Bajnai Gordon volt kormányfő és a Ficsor Ádám egykori titokminiszter érdekeltségébe tartozó DatAdat-csoporthoz, vagyis a baloldali kampányt bonyolító vállalkozások nagy összegeket zsebelhettek be. Mint köztudott, Bajnai és Ficsor is meglehetősen jó amerikai kapcsolatokkal rendelkeznek. Az általuk irányított cégekben szép számmal bukkantak fel amerikai szakértők.