Dollármédia: így kenyerezik le és irányítják a média dolgozóit a Soros-féle álcivil szervezetek

Nosko beszámolójából az is kiderül, hogy megvannak a jól bejáratott embereik az ilyen feladatokra. Például Andrew Connelly, aki korábban a migrációs válság kapcsán támadta a bevándorlást ellenző országokat, köztünk hazánkat is. Az egykori igazgató kitért arra is, hogyan hasznosíthatók azok az anyagok, amelyek nem férnek be a napi politikával foglalkozó olyan nemzetközi lapokba, mint a Politico vagy a Financial Times. Úgy vélte, ezeket a történeteket olyan magazinokban lehet elsütni, mint a New Europe, a Visegrád Insight vagy éppen a National Geographic. Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy az adott sztori megragadja a lapok figyelmét, s ezért szerinte akár kreálni is lehet a hírértéket.

Nick Thorpe, a BBC közép-európai tudósítója. Fotó: Földházi Árpád

Jeney Orsolya, a Soros-féle Amnesty International korábbi igazgatója ugyancsak arról beszélt egy másik Skype-interjúban, miként próbálják rávenni a külföldi sajtót, hogy a jogvédő szervezetek szája íze szerint írjanak bizonyos témákról.

Ha a külföldi média képviselői érkeznek Magyarországra, akkor kvázi VIP-személyekként kezeljük őket, különleges bánásmódot kapnak. Alapvető dolog például, hogy elmegyünk velük villásreggelizni, de ha kiadunk egy jelentést, akkor is megetetjük őket. Nagyobb valószínűséggel írják meg ezeket a dolgokat, ha van egy ilyen kommunikációs csomag

– fejtette ki.

Az egykori igazgató beszélt Nick Thorpe-pal, a BBC közép-európai tudósítójával folytatott együttműködéséről is.

Csak szólni kellett neki, hogy hé, figyelj csak, Nick, van itt valami, ami érdekelhet téged

– idézte fel.

