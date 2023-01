Gyurcsányék foggal-körömmel védik a korrupcióban úszó EP-t

– Nem igaz, hogy Dobrev Klára eltűnt volna, ő és árnyékkormányának tagjai is dolgoznak. Ez nem mindig a nyilvánosság előtt történik, de ha kérdés van, akkor állnak rendelkezésre – hangoztatta a DK árnyékkormányinfóján Kálmán Olga, aki elismerte, hogy Dobrev „most éppen nem jelent meg”. Előzőleg lapunk számolt be róla, hogy a kezdeti lendületet követően, több mint két hónap szünet után tartott ma sajtónyilvános árnyékkormányinfót a DK, korábban az Európai Parlament (EP) alelnöki tisztét is betöltő, jelenleg is EP-képviselő Dobrev Klárát pedig feltűnő módon azóta nem kérdezhetik az újságírók, amióta december elején kirobbant a brüsszeli korrupciós botrány.

Azzal kapcsolatban, hogy múlt hétfőn Dobrev Gyurcsány Ferenccel tartott volna árnyékkormányinfót, ami elmaradt, Kálmán Olga azt monda: a tervezett esemény technikai, időpont-egyeztetési gondok miatt nem valósult meg.

Szerinte ezért az eseményt akkor pótolják majd be, ha az időpontokat „össze tudjuk egyeztetni”.

– Nem az Európai Parlament, hanem az összesen hétszázból csupán három képviselőjének botránya a kirobbant korrupciós ügy – ezt már Molnár Csaba jelentette ki az árnyékkormányinfón.

A párt EP-képviselője üdvözölte, hogy az érintettek ellen büntetőeljárás zajlik, ám nem győzte hangsúlyozni, hogy a történteket nem lehet az EP botrányaként értékelni.

Mindez meglehetősen furcsa állítás annak tükrében, hogy egyes híradások szerint összesen hatvan EP-képviselő lehet érintett az ügyben, miközben a belga rendőrség már közel másfél millió eurót foglalt le a brüsszeli régióban végrehajtott házkutatások során.

Da maga az EP elnöke, Roberta Metsola is 14 pontos javaslatcsomagot terjesztett elő nemrég a brüsszeli korrupció visszaszorítása érdekében. Az már csak hab a tortán, hogy Metsola az elmúlt napokban több mint 140 ajándékról nyilatkozott visszamenőlegesen, amelyeket korábban nem közölt az átláthatósági szabályoknak megfelelően, a The Financial Times pedig arról írt, hogy egyes EP képviselők Mikulás-csomagban kaptak korrupciós pénzeket. Utóbbival kapcsolatban Molnár Csaba azt állította, hogy még csak nem is hallott az ügyről.

Az árnyékkormányinfón elhangzott továbbá, hogy a DK a Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához Amerikából érkezett négymilliárd forintról sem tudott. Arról, hogy a DK-s Sápi Mónika rendezvényszervező cége korábban szerződött a mozgalommal, Kálmán Olga hangoztatta: Sápi ekkor még nem volt a tagjuk, a szerződések pedig nem a kampánnyal kapcsolatosak voltak.