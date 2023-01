Aranyérmékkel és értékes ajándékokkal is elhalmozták az Európai Parlament elnökét

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) néppárti elnöke az elmúlt napokban több mint 140 ajándékról nyilatkozott visszamenőlegesen, amelyeket korábban nem közölt az átláthatósági szabályoknak megfelelően – írta meg a brüsszeli Politico csütörtöki hírlevelében.

A lap szerint a máltai politikus – akit tavaly januárban választottak meg a strasbourgi székhelyű testület élére – „bevallása” egyebek mellett aranyérméket, sálakat és „szárított kolbászt” is tartalmaz.

Metsola a kapott ajándékokat ugyan hivatalos nyilvános nyilvántartásba vette, amelyet a törvényhozók egyébként csak ritkán frissítenek, erre azonban csak múlt héten kerített sort, s ezzel kicsúszott abból a határidőből, ameddig az európai parlamenti képviselőknek be kellett volna jelenteniük ajándékaikat.

Metsola csapata azzal érvelt, hogy nyilatkozatai szakítottak a parlament korábbi elnökeinek évekig tartó titkolózásával, akik közül mindeddig egyik sem ment el odáig, hogy nyilvánosságra hozza a külföldi méltóságok által rájuk zúdított több száz ajándék listáját. Az EP-elnök szóvivője azt mondta, hogy az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó határidő „szokás” szerint nem vonatkozik Metsolára, mert ő a parlament elnöke és európai parlamenti képviselő is, bár csapata nem tudott rámutatni arra, hogy ezt a mentességet hivatalosan bárhol írásban rögzítenék.

„Ez azt mutatja, hogy a rendszer megromlott” – mondta Michiel van Hulten, a Transparency International EU igazgatója, egykori EP-képviselő.

Íratlan szabályok alapján nem lehet etikai rendszert működtetni. Jó, hogy most megtette ezt, de a szabályok betartásáért nem jár díj

– fogalmazott a holland politikus.

Metsola ajándékainak bevallására mindenesetre rendkívül kényes időszakban került sor, hiszen az Európai Parlament egy hónapja azért küzd, hogy helyreállítsa hitelességét, miután december eleje óta egy olyan rendőrségi vizsgálat folyik, amely szerint magas rangú brüsszeli személyiségek korrupcióban, pénzmosásban és bűnszervezetben vettek részt, és kenőpénzeket fogadtak el a katari és a marokkói kormánytól.

Metsola ajándékai között szerepelt például egy arany makett torony, amit Naam Mayara vezető marokkói politikustól kapott, de van köztük egy arany hímzésű fehér ruha is, amit Fawzia Zainaltól, a bahreini parlament elnökétől kapott. Egy sálat Élisabeth Borne francia miniszterelnök ajándékozott az EP elnökének, míg a német Parlament (Bundaestag) egy Sennheiser vezeték nélküli fülhallgatóval kedveskedett a máltai politikusnak. Szerepel a listán egy váza is az EU Tanácsának cseh elnökségétől, egy fehér blúz Maia Sandu moldovai elnöktől és egy dísztányér is Üzbegisztán Benelux-országokbeli nagykövetétől.

Metsola pezsgőt, csokoládét, süteményt és szárított kolbászt is kapott, amelyeket „a parlamenti programok során szolgáltak fel”.

Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a lobbitevékenységről tartott rendkívüli ülésen az EP strasbourgi üléstermében 2022. december 13-án. Eva Kaili görög szocialista képviselőt, az Európai Parlament alelnökét és három társát a belga hatóságok december 11-én korrupció gyanújával vizsgálati fogságba helyezték (Forrás: MTI/AP)