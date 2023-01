Petróczi Zoltán (művésznevén Lady Dömper), „Magyarország egyik legszórakoztatóbb és legkülönlegesebb transzvesztita előadója” január 26-án a FREE Egyetem szervezésében a Central European University (CEU) épületébe látogat. Beszél életéről, transzvesztitamúltjáról és -jelenéről, illetve megismerhetjük „csípős” véleményét 2023 Magyarországáról is – olvasható a színház online programajánlójában.

Lady Dömper már harminc éve, nagyjából a rendszerváltás óta dolgozik az éjszakában mint transzvesztita-humorista előadó Forrás: Facebook

„Tőle robban fel minden hétvégén pontban éjfélkor az Alterego Club és vele együtt a konzervatív polgárok is – vagyis az utóbbiak csak robbannának, ha hallanák Dömper heti magánszámát.”

A legbátrabbak a végén kérdezhetnek is, nem harap a néni!

– írják kedvcsinálóként a cikkben. Petróczi Zoltán egyébként harminc éve, nagyjából a rendszerváltás óta dolgozik az éjszakában mint transzvesztita-humorista előadó. Az RTL-nek adott korábbi interjújában identitását a következőképp határozta meg: „Férfi vagyok, csak nőnek öltözöm.” Azt is elárulta, alapvetően rendben van magával. Lady Dömper a klímaválság elleni küzdelemnél sokkal fontosabb küldetésnek tartja, hogy az embereket felvilágosítsa, mi a különbség egy transzvesztita és egy transzszexuális között. Azt is mondta, hogy dolgoznak egy titkos projekten, amely nagy fordulópont lehet az életében, ha összejön.

Miért éppen a CEU-n ad elő Lady Dömper?

Nem véletlen egyébként, hogy Petróczi éppen a CEU-n tartja meg előadását. Tavaly február elsején egy közleményt adott ki a CEU budapesti működéséről. Az intézmény, amelyről éveken keresztül azt olvashattuk, hogy elűzték Magyarországról, maga sorolta fel, hogy mennyi, illetve milyen sokrétű tevékenységeket folytatnak Budapesten. Ebben többek között az szerepel, hogy az egyetem

„lakhatást biztosít az egykori Színház- és Filmművészeti Egyetem kollégiumából kiebrudalt diákoknak, tantermeket a hontalanná vált FreeSZFE oktatási tevékenysége számára”.

Ugyan a Közép-európai Egyetemnek, azaz a CEU-nak jelenleg Bécsben van a központja, de Budapesten is működtet képzéseket, ugyanott, ahol a központ Bécsbe költözése előtt. A hazai feminista és LMBTQ-mozgalom számos tagja tanult egyébként az egyetem gender szakán, amely sokáig Budapesten működött. A szakon ma is több magyar oktató tanít. A CEU intézetének honlapja szerint a szakirányú alapozó tárgyak mellett többek közt olyan tanegységeket oktatnak, mint Feminista gazdaságok, Gender és háború, A gender studies dekolonizálása, Feminizmus és maszkulinitás. Aztán: Gender, emlékezés és nacionalizmus, Gender, szexualitás és a Nem/Emberi („Non/Human”), Genderszempontú népirtás- és holokauszttanulmányok, Posztkolonializmus és feminizmus, valamint van kurzus a kritikai fajelméletről is. Korábban, a 2019/2020-as tanévben a CEU gender szakán még a Kritikai állattanulmányok is felvehető óra volt.

Nem az első eset

Fontos megjegyezni, nem ez az első eset, hogy transzvesztita tart előadást egy magyarországi oktatási intézményben. Lapunk korábban megtudta: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum szervezett érzékenyítőprogramokat, a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett egy transzvesztita is előadást tartott a gimnázium diákjainak. Géczy Krisztián, Törökbálint alpolgármestere – akinek az egyik gyermeke szintén az Illyés gimnázium diákja – akkor elmondta:

a transzvesztita az élettörténetét és a gondolatait mesélte el az intézmény diákjainak.

Mivel azonban a gimnáziumnak hatosztályos része is van, az előadásokat nemcsak a nagyobbak, hanem akár a 13 éves gyerekek is hallhatták. Az alpolgármester jelezte: bár az érzékenyítőnapokat az intézmény Facebook-oldalán burkoltan meghirdették, a szülőket nem tájékoztatta senki, hogy ilyen jellegű rendezvény lesz a gimnáziumban.

Borítókép: Lady Dömper (Forrás: Facebook)