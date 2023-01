Meghalt egy üzem dolgozója, mérgező anyagot lélegezhetett be

Munkavégzés közben halt meg egy 39 éves férfi az egyik sajóbábonyi üzemben, feltehetően veszélyes vegyi anyagot lélegzett be – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a Boon.hu.

A lap megkereste a vármegyei rendőr-főkapitányságot, akik tudatták a hírportál munkatársaival, hogy büntetőeljárás indult halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt, egyelőre ismeretlen tettessel szemben.

Jelenleg az adatok és információk gyűjtése folyamatban van, tanúkat hallgatnak meg, szakértőket vonnak be, hogy megállapíthassák, pontosan mi okozta a férfi halálát és ezért terhel-e valakit felelősség – közölte a lap.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál úgy tudja, az eset abban az üzemben történt, ahol majdnem pontosan egy éve, tavaly január 25-én is halálos kimenetelű munkabaleset történt, melyet a vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága a társhatóságokkal közösen vizsgált. Vélhetően most is vizsgálat indul a munkavédelmi hatóság részéről is – írták.