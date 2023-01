Miért támadják a debreceni akkumulátor-beruházást? + videó

Ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt, hogy környezetpusztító Debrecenben?

– tette fel a kérdést a közösségi oldalán megosztott videójában Dömötör Csaba, miután a hétvége folyamán az akkumlátorgyár megépítése ellen tiltakoztak Debrecenben. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a beruházás jelentőségét hangsúlyozva kiemelte: az Egyesült Államokban két év alatt 15 akkumlátorgyár építését jelentették be, és a legnagyobb európai országokban is sok ilyen működik már most is. A régiónkban is beindult a verseny, amelybe Magyarország is be akar nevezni. A debreceni CATL-beruházás ennek a tervnek a része, amely által kilencezer új munkahely jönne létre – húzta alá.

Az államtitkár szerint ugyanakkor fontos tény, hogy ugyanez a vállalat ugyanilyen gyárat épített a német Türingiában, ahol szocialisták és zöldek kormányoznak. Ebből is látszik, hogy nem az a bajuk, hogy akkumlátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon. Ami első ránézésre tehát környezetvédelmi vitának tűnik, valójában egy élesedő gazdasági verseny magyarországi leágazása.

A hazai baloldal pedig szépen csatlakozik ehhez a kampányhoz. Ennél már csak az lenne durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldről, mondjuk dollárban – fogalmazott Dömötör Csaba.