Tarnai Richárd: Ha Ukrajnát fölveszik az EU-ba, nem marad pénz fejlesztésekre

Jócskán vagyunk a nyárban! Ilyenkor mik a legfőbb feladatai a kormányhivatalnak?

– Kicsit már előre dolgoztunk, a gyereknapon ellenőriztük a játszótereket, a céllövöldéket és egyéb olyan eszközöket, amelyeket majális és gyermeknap környékén használnak a családok. Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt évek jogszabályi szigorításai eredményre vezettek, a kifogásolási arány jóval kisebb lett. Tehát jóval kevesebben követtek el jogszabálysértést, és ha volt is, akkor azok sok esetben adminisztratív jellegűek voltak.

Ezen kívül a kormány árrés csökkentést vezetett be, erre azért volt szükség, mert sokszor azt tapasztaltuk, hogy a kereskedők aránytalanul nagy hasznot tesznek rá egyes termékekre.

Természetesen legyen haszna a kereskedőnek is, de ez mégis a jó ízlés határain belül maradjon. Ha megy ez magától, akkor jó, ha nem, ott a kormány fellép az emberek érdekében.

Az ellenőrzések során voltak olyanok, akik megszegték az árrés szabályt?

– Voltak próbálkozások arra vonatkozóan, hogy ne tartsák be a szabályokat, de ez nagy tömegben nem fordult elő. Úgy látjuk, hogy a kereskedők is megértették, ha betartják a jogszabályokat, az mindenkinek jó, másrészt nekik így is marad haszon, csak az extra nyereség jön le.

A fogyasztó jár a legjobban, mert ő reális áron vásárolja meg a kívánt terméket.

Sokszor a kereskedők az inflációra hivatkoztak, azonban ez nem volt igaz. Azt láttuk ugyanis az egyes termékeknél, hogy az ár 10 százalékkal, de volt, ahol akár 70 százalékkal volt magasabb, mint ami indokolt lett volna. A kormánynak az a dolga, hogy az emberek mellett álljon, és ha nekik nehézséget okoz bizonyos termékek, alapvető élelmiszerek, alapvető higiéniai cikkek megfizetése, mert a kereskedők a reálisnál jóval magasabb árréssel dolgoznak, akkor közbelépjen.

Az eddigi munkájának egyik legmeghatározóbb esete, hogy megszüntette a szennyeződést az Illatos úton, kimondható, hogy végleg lezárult az ügy?

– Ez egy nagyon izgalmas történet, mintegy száz éve jött létre a Budapesti Vegyiművek az Illatos úton, és gyakorlatilag attól kezdve folyamatosan mindenféle vegyi anyagot, mérgező anyagot is elhelyeztek ott. Aztán 2015-ben, amikor ezt a problémát a maga valójában észleltük, döntött a kormány, biztosított pénzt a megoldásra, a végrehajtás feladatát pedig én kaptam. Már azon az áprilisi napon este az első kamionok kigurultak, és másfél év alatt elszállítottuk az ott lévő összes veszélyes anyagot.

Veszélyes anyag, hulladék nem található már ezen a területen.

Az ártalmatlanítás jórészt külföldi helyszíneken történt, és ami pedig belföldön, az is zárt rendszerű hulladékégetőben és hulladékmegsemmisítőben végezték el a szakemberek. Ezzel egy 140 éves problémát sikerült megoldani. A döntés a kormányé, a végrehajtás az enyém volt, úgyhogy köszönöm a kollégáimnak a munkáját.

Pert nyert Szél Bernadett ellen, viszont csak az erkölcsi jóvátételt akarta, sérelemdíjjal nem élt. Miért?

– Menjünk vissza az időben, 2021 őszén Szél Bernadett képviselő asszony valótlan híreszteléseket jelentetett meg rólam a közösségi médiában, és ezért azonnal büntető, valamint polgári bírósághoz fordultam. Megszülettek a jogerős döntések: elmarasztalták a képviselő asszonyt mind a kettő eljárásban. A büntetőbíróság kimondta, hogy Szél Bernadett vádlott bűnös rágalmazás vétségében, és ezért elítéli őt a bíróság. Ez a rágalmazás része, a másik, a polgári bíróság pedig megállapította, hogy megsértette a jó hírnevemet.

Egyetlen fillér sérelemdíjat nem kértem, mert nem pénzt akartam szerezni, csak azt szerettem volna, hogy a bíróság mondja ki azt, ami a napnál is világosabb, hogy valótlanságot állított rólam a képviselő asszony.

A becsületem többet ér, mint az, hogy most akkor hány forint sérelemdíj járjon ezért.



Mi történt azóta?

– Választókerületi elnök lettem, és fokoztam aktivitásom a közösségi médiában. Úgy látszik, ezt többen nehezen viselik. Két személy ugyanis kommentben a családom kiirtásával és az én kivégzésem kilátásba helyezésével „kedveskedett”. Minket azzal támadnak, hogy a Harcosok Klubja micsoda agresszív társaság. Bocsánat, a Harcosok Klubja arról szól, hogy a harcosok megvédik a hazájukat a külső támadásokkal szemben. És egyébként semmi agresszió, semmi durvaság nincs. A másik oldalon a „szeretetországban” lehet a riportereket vegzálni és gyűlölködő kommenteket írni jobboldali politikusok családjának kiirtásával fenyegetőzve. Ennek azonban megálljt kell parancsolni.



Választókerületi elnökként ismét Kispestet is képviseli, és ott is él. Kimondható, hogy elindul a jövő évi választáson?

– Ugyanabban a lakásban lakom 53 éve, soha el sem költöztem onnan. Ha megválasztanak, lokálpatriótaként tudok hozzátenni a közösségem életéhez. Ez az én ajánlatom. 2010-ben Kispest egyéni országgyűlési képviselője lettem. Ezt a tapasztalatot is felajánlom a választókerületben élőknek.

Visszakanyarodva a hivatalra, mire a legbüszkébb?

– A munkatársaimra. Ha valaki útlevelet szeretne vagy jogosítványt, akkor azt megkapja nagyon gyorsan és profi módon. Ha azt mondja, hogy gépjármű ügyintézést szeretne, és nem akar sorban állni, akkor ezt is gyorsan elintézheti, mert létrehoztunk gépjármű ügyintézési pontokat. Összességében 15 év alatt azt értük el, hogy az ügyfél kerüljön a középpontba. Ez a munkánk. Országgyűlési képviselőként sok mindent tehettem a kispestiekért.

Több törvénymódosításom 90 százalék feletti elfogadottsággal ment át, amit az ellenzék is támogatott. Ezek elsősorban élelmiszerlánc-biztonsági és fogyasztóvédelmi kérdések voltak.

Korábban a legmagasabb bírság alig érte el a százezer forintot, ezt a prevenció érdekében 5 milliárdra emeltük, és most már gyakori a több százmilliós összegű büntetés a mindennapi gyakorlatban.

Változtak a választókerület határai, ami sok ellenzéki politikusnak nem tetszett. Hogy látja?

– A már régóta hatályos jogszabály szerint, ha 20 százalékkal nagyobb mértékben változik egy választókerület, egy település lakosságának száma, akkor ott a választókerületeket hozzá kell igazítani a valós adatokhoz. Fővárosunkat nagyon sokan elhagyták, ezért a 18 egyéni országgyűlési választókerületből 16 lett.

Ezek az emberek főként Pest vármegyébe költöztek, ­– mind a kettőre eléggé jól rálátok – ahol 22 százalékkal növekedett a lakosság száma, tehát leegyszerűsítve az emberek nagy számban Budapestről Pest vármegyébe települtek át.

Így az egyik helyen kettővel csökkent a választókerületek száma, a másik helyen kettővel nőtt. Amikor utoljára képviselő voltam, akkor Kispest kuriózum volt az egész országban, a kerület határai egybeestek a választókerületével. Később ennek egyik része Kőbányával, a másik Pestszenterzsébettel lett közös. A mostani változás visszaadta a körzetnek teljes Kispestet, hozzátartozik Pestszentlőrinc fele, a Havanna lakótelep és nyugatra pedig Ferencvárosnak a József Attila lakótelepe.

Kispesten a közbiztonság kardinális téma, főleg a Kőbánya-Kispest csomóponton nem szívesen járnak az emberek, pedig a kerület legforgalmasabb átmenő forgalmát hozza a Határ út mellett. Mikor történik ott változás?

– Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy elindulnak a munkálatok. Először kisebb részleteknél, a mellékhelyiségeknél, lépcsőknél, korlátoknál kezdenek, majd 2026-ban válik teljessé a felújítás a MÁV területén. A kispesti oldalon található egy bevásárlóközpont, ami összeköttetésben áll a metróállomással és Tarlós István főpolgármestersége alatt megújult, tehát ezek a részek rendben vannak.

A koszos korlát, a töredezett lépcső és a híd felújítását pedig most kezdte meg a kormányzat.

Egyértelműen ennek a minél gyorsabb és hatékonyabb befejezését szeretném elérni.

Milyen forrásból valósulhat meg?

– Jelenleg olyan környezetben élünk, hogy tőlünk keletre egy háború zajlik, immár több mint három éve. Ha háború van egy kontinensen, konkrétan Európában, akkor az kihat az egész földrészre. Ha erre még rájön az, hogy az Európai Unió központjában olyan döntéseket hoznak, amivel az európai államokat elvágják az olcsó energiáról, akkor a tagállamokat végképp hátrányba hozzák. Most ebben a környezetben vagyunk itt Magyarországon.

Ennek a betetőzése lenne az, ha Ukrajnát fölvennék az Európai Unióba, mert akkor nem az lenne a kérdés, hogy a KÖKI felújítása mikor fog megvalósulni, hanem hogy az emberek egyáltalán ki tudják-e fizetni az alap megélhetési költségeket.

Tehát ha Ukrajnát fölveszik az Unióba, akkor minden pénz oda fog menni, és nem arról fogunk beszélgetni, hogy mit és hogyan kellene felújítani. Nekem külön fájdalom ebben a történetben Kollár Kinga tiszás képviselő asszony esete, aki büszke arra, hogy reggeltől estig ténylegesen azért dolgozik, hogy megakadályozza ezt is, azt is. Például a kispesti mentőállomás is rajta van azon az 50 egészségügyi intézménynek a listáján, ami nem kapott támogatást az Uniótól, mert ezt a tiszások megakadályozták. És még büszkék is rá.

Mit kínál a körzetében élőknek?

– Szolgálatra jelentkezem abban a környezetben, ahol magam is élek. Azt gondolom, hogy a kispestieknek, a lőrincieknek és a ferencvárosiaknak a legtöbbet tudnám kihozni azon lehetőségek közül, amiket meghatároz a háború, a szerencsétlen uniós testtartás, az energia ár és az ukrán csatlakozási szándék. Rendelkezem ilyen tapasztalattal, hiszen 2010-ben a balliberális oldal által egy gazdaságilag teljesen tönkretett országot vettünk át és hoztunk helyre, és ekkor ezen térség országgyűlési képviselője lehettem.

Eléggé eldurvult a közélet hangneme, nem tart attól, hogy soha nem látott szint alá viszik a kampányt?

– A kampány az utcáról átment a virtuális térbe, ezért azt kell megnézni először, hogy ott mi történik. Korábban mindenki arccal vállalta a tettét, még ha azután bírósági ügy is lett belőle.

A virtuális valóságban azonban arc nélkül mindent meg lehet tenni. Most fog kiderülni, hogy ki lehet-e nyomozni, hogy ki volt az, aki kiirtással fenyegette meg a családomat.

Szeretnék a szemébe nézni a bíróságon. Visszatérve az eredeti kérdésre, ha a valós életben kellene, igazi tények, érzések, meglátások alapján választási kampányt folytatni, nem izgulnék egy pillanatra sem. De sajnos már nem erről szól. Vannak olyan politikusok, akik a hazájuk érdekeit szolgálják, elkötelezetten és lelkesedéssel, és van egy másik társaság, akik pénzért kiszolgálnak mindent és mindenkit.

Fővárosi működés befolyásolja a választókerület életét, ilyen körülmények közt mennyire nehéz dolgozni?

– Érdekes, hogy amikor a fővárosról beszélünk, mindig csak problémákról beszélünk. Kispesten a kormány megépítette a Bozsik Stadiont másfél év alatt. De beszélhetünk a Kispesti Egészségügyi Intézetről, melyet a kormány közel egymilliárd forintból újított meg. Mit épített a fővárosi vezetés Kispesten? Semmit. Ezzel szemben a kormányhoz, vagy éppen a korábbi fővárosi vezetéshez számos beruházás tartozik. Ha teljes Budapestet nézzük, csak néhány példát említsek: Várkert Bazár, Atlétikai Stadion, Duna Aréna és számos minőségi kerékpárút is épült. Most már vége az iskolának, itt a jó idő, bringával járok dolgozni.

Nem értem, hogy miért kellett az Üllői útra a kocsik közé biciklisáv, amikor körülbelül pár száz méterrel arrébb, a Duna parton szerintem a világ legszebb panorámájú bicikliútja található.

Kispestről én sem az Üllői úton jövők be dolgozni, hanem ott, ahol a kerékpáros nem zavar senkit, és nem szívja be a benzingőzt. A jövő évben rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Arénában, ami már a foci Európa-bajnokságnak is színhelyt adott, rengeteg pénzt hozva a magyar gazdaságba. Ez is a kormányzati munka eredménye.

A fővárosban és a választókerületén belül fontos a közlekedés kérdése, külvárosi kerületből hogyan látja ezt a kérdést?

– Végig mehetünk Budapesten, a metrónak a rekonstrukciója zseniális. Tarlós főpolgármester úr felújította a 3-as metrót, miközben utódja, Karácsony Gergely két és fél évig szerelgetett be néhány liftet. Szerintem ennek sokkal gyorsabb munkának kellene lennie. Az új CAF villamosokat is a kormány fizette ki, de az nem lehet, hogy a kormány álljon minden számlát.

Kispesten nagy tiltakozás volt két iskola összevonása ellen, azt sikerült megakadályoznia, hogyan?

– A tankerület össze szerette volna vonni a Kondor és az Eötvös iskolákat. Nem tudom megítélni, hogy ez szakmailag jó, vagy nem jó, hiszen nem vagyok oktatási szakember. Az látszódott, hogy az ott élők, tehát azok, akiknek a gyermekei ezekbe az iskolákba járnak, ezt nem szeretnék. Nekem az a dolgom, hogy az ott élők érdekét képviseljem, itt is ez történt. Elmentem a tankerülethez, és felerősítettem az érintettek, a szülők és a diákok hangját. Végül figyelembe vették a szülők általam képviselt kérését. Párbeszéddel sok mindent meg lehet oldani.

