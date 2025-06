Gyilkos indulatok szabadultak el a Tisza Pártban

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön újabb üzenetet írt a Harcosok Klubja csoportjába. Kiemelte, hogy délelőtt ukrán ügyekkel foglalkoznak, és hiába akarja Volodimir Zelenszkij, hogy mindenki Ukrajnát szolgálja, „mi nem fogjuk”. Hangsúlyozta, hogy nekik Magyarország az első. Továbbá kitért a Voks 2025-re is, és mindenkit arra kért, hogy jú­nius ­20-ig szavazzon.

Fenyegették Orbán Viktort és édesanyját

Az Index cikke szerint a kormányfő üzenetében reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának korábbi bejegyzésére, amelyben beszámolt róla, hogy a miniszterelnököt és az édesanyját érte halálos fenyegetés. Kijelentette, hogy a Tisza Párt „gyűlöletszekta”, amely őt és édesanyját is fenyegeti.

Ez egy központilag vezérelt gyűlöletszekta. A feljelentést megtettük. Mindennap leleplezzük őket, és bemutatjuk az igazi arcukat

– írta Orbán Viktor.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: Magyar Péter ukrán kém „testvére”, Tseber Roland Ivanovics után a tiszás gyűlöletszekta is megfenyegette a miniszterelnököt. Az idézett kommentben egy nő a következőket írta: „Ki kell végezni Orbánt az anyjával együtt! A következő születésnapján, remélem én is, a temetésük lesz!” – Miközben a tiszások „a Békések Ligájaként aposztrofálják magukat”, addig ők a legdurvábbak, Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő pedig már meg is tette a feljelentést – közölte Menczer Tamás, aki emellett csatolt egy fényképet, amelyen a Tisza Párt állítólagos Visszhang nevű csoportjának egy beszélgetéstöredéke látható.

A főispánt is kivégeznék

A halálos fenyegetések azonban nem álltak meg a miniszterelnöknél és édesanyjánál. Tarnai Richárd Pest vármegyei főispán arról tájékoztatott, hogy ki akarják végezni a családjával együtt. „A tiszás trollok annyira belelovalták magukat a háborúsdiba, az orosz–ukrán háborúba, hogy harctéren képzelik magukat, ahol bárkit megölhetnek” – tette közzé. Úgy folytatta:

Látható, hogy a »liberálisok« a tőlük eltérő álláspontot, mondjuk a békepártiságot lincseléssel jutalmaznák, de ez itt Magyarország, nem Ukrajna, itt békepárti kormány van, itt béke van. Itt nincs háború, viszont van következménye, ha valakit halálosan megfenyegetnek

– szögezte le Tarnai Richárd, hozzáfűzve, hogy feljelentést tett a fenyegetés miatt.

Zsidózva szitkozódott Magyar Péter sajtósa

Nem a mostani esetek az elsők, amelyekben Magyar Péter hívei kormánypárti politikusok kiirtását helyezik kilátásba. A Pesti Srácok már egy évvel ezelőtt felhívta a figyelmet Torda Dávidra, akinek TikTok-oldalát közel négyszázezren követik. Torda tavaly júniusban a Tisza Párt önkormányzati és európai parlamenti választási eredményváróján minősíthetetlenül zsidózott és megöléssel fenyegette a Fidesz vezetőit.

Rohadék, énekli a Himnuszt, k…rva anyját. Rohadt izraeli zsidó g…ci

– hangzott el az élő videóban. Torda ezután azt is kijelentette, hogy

valahogyan majd bejut a Parlament épületébe, ahol „megöli ezt a g…cit”, és ha már bent van, akkor átszúrja a torkán a kést.

Az életveszélyes fenyegetés után, mint aki jól végezte dolgát, együtt skandálta a tömeggel, hogy „árad a Tisza”.

Volt mit ellesni „a nagy elődöktől”

A Tisza ifjúsági tagozatává silányult Momentum egykori józsefvárosi önkormányzati képviselője, Szarvas Koppány Bendegúz is hasonló kijelentéséről híresült el. A szélsőségesen liberális politikus hivatalos közösségi oldalára az alábbiakat írta:

Járványkezelés Fidesz módra. Nehéz erre szalonképesen reagálni, inkább csak úgy fogalmazok: megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.

A politikus nem vállalta a felelősséget kijelentéséért, szerinte a bejegyzés miatti bocsánatkérés megtörtént, tisztségéről nem mondott le.

Hasonló erkölcsi nívót képvisel Magyar Péter is, a Tisza Párt elnöke egyik fenti esetben sem határolódott el gyűlölködő szimpatizánsaitól, sőt mintha mi sem történt volna, a szeretetről, békéről tart kiselőadásokat, és azzal vádolja a kormánypártokat és szimpatizánsait, hogy ők fenyegetik meg nap mint erőszakkal az ellenzékieket.

Persze volt kitől tanulni, a közéletből néhány hete családi puccsal eltávolított Gyurcsány Ferenc is előszeretettel fenyegette meg ellenfeleit. Emlékezetes, hogy 2020-ban miközben egy szereteten alapuló baloldali összefogásról beszélt, még a radikális baloldaltól is szokatlan, a kommunista diktatúra időszakát felidéző módon fenyegette meg a bukott miniszterelnök a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját. Azt írta a Facebookon: földönfutóvá teszi, minden értelemben.