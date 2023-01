Navracsics Tibor: Az európai belpolitikának az európaiakat kell képviselnie

Kenyeres Kinga, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében az Európa-projektről elmondta: nyolcadik alkalommal, Európában egyedüliként, ideológiai tabuktól mentesen ismerhették meg az európai polgárok véleményét.

Ismertetése szerint az idei felmérés azért is kiemelkedő, mert minden eddiginél több, 38 országot sikerült elérniük. Nemcsak az unió országait és Nagy-Britanniát, Svájcot, Norvégiát érték el, de kiterjesztették a felmérést a Nyugat-Balkán országaira is, így Albániára, Koszovóra, Észak-Macedóniára, Szerbiára és Montenegróra is, továbbá Moldovát és Törökországot is bevonták a vizsgálatba.

Ezzel a bővítéssel még alaposabb kép kapható Magyarország és környezete helyzetéről, hiszen az elmúlt időszak tükrében látható, hogy a regionális politika fontosabb, mint valaha – mondta Kenyeres Kinga. Megemlítette azt is, hogy vizsgálták a különböző országok lakosságának háborúra adott reakcióit, recessziós és inflációs „félelmeit”, az energiaválság hatásait – számolt be a konferenciáról az MTI.