Vécépapírra is költhettek a guruló dollárokból

Legalább 35 millió forintot költött „kormányellenes vécépapírokra” a hatpárti ellenzék holdudvara az országgyűlési választási kampányban, a szétosztást a guruló dollárok botrányában érintett, az Ezalényeg.hu baloldali revolvermédiát is működtető Oraculum 2020 Kft. végezte a Kitörölheted.hu honlapon – adta hírül tegnap a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Hozzátették, hogy a többek között Orbán-idézetekkel feliratozott papír a kampány végére készülhetett el. Április 3-a, a választások napja után a Kitörölheted.hu honlapon az „elfogyott” felirat jelent meg, és már nem lehetett rendelni a speciális vécépapírból. Valójában messze nem fogyott el – hívta fel a figyelmet a kutyapárt –, több százezernyi tekercs lapult az ellenzék támogatóinak budapesti raktáraiban. Hónapokkal a választás után feltehetően már nem akarták tárolni, de kidobni vagy megsemmisíteni sem – írták.

A kutyapárt beszámolt róla, hogy egy magánszemély kereste meg őket, aki a vécépapírok hivatalos tulajdonosa lett, így összesen csaknem 350 ezer tekercset osztottak szét óvodák, bölcsődék és iskolák között.

Mint arról lapunk többször beszámolt, tavaly augusztusban robbant ki a baloldal kampányfinanszírozási botránya, amikor Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt elszólta magát, és elárulta, hogy a baloldalhoz a tengerentúlról hatalmas összegek áramlottak a választási kampány idején és még azt követően is. Márki-Zay arról is említést tett, hogy a támogatások több donortól érkeztek az Action for Democracy (AD) nevű szervezeten keresztül, amelyet Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadója, Korányi Dávid vezet.

A Márki-Zay Péter által életre hívott Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) 1,8 milliárd, a DK-közeli Ezalényeg.hu kiadója, az Oraculum 2020 Kft. több mint egymilliárd, a DatAdat-cégcsoport közel 150 millió, a Gemius Hungary Kft. pedig mintegy hárommillió forintot kapott az Action for Democracytól.

A fent említett összegekből az MMM 1,4 milliárdot, az Oraculum 2020 Kft. pedig 324 millió forintot továbbított a Bajnai Gordon volt kormányfő és a Ficsor Ádám egykori titokminiszter érdekeltségébe tartozó DatAdat-csoporthoz.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek 2021. október 23-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)