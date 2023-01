Vizsgálat az újpesti gyermekbántalmazás ügyében

– Nyomozás indult kiskorú gyermek veszélyeztetésének bűntette miatt az újpesti önkormányzat fenntartásában működő Szociális Intézményéhez tartozó Gyermekek Átmeneti Otthonát érintő, kiskorú gyermek sérelmére elkövetett szexuális abúzus ügyében – közölte a pár nappal ezelőtt kirobbant esetről közösségimédia-felületén Trippon Norbert, Újpest DK-s alpolgármestere. A gyanú szerint egy ötéves kislányt többen és rendszeresen is szexuálisan molesztáltak. Az eset ugyanakkor csak a hét elején jutott a hivatal tudomására, holott már december 11-én megtörtént. Trippon Norbert a Blikknek nyilatkozva úgy fogalmazott: – Nem szabad engedni, hogy egy ilyen ügyön csak úgy túl lehessen lépni és túl azon, hogy fényt kell deríteni a kislányt ért szörnyűségekre, tisztázni kell azt is, hogy mekkora az otthon vezetőjének felelőssége. Úgy tudni, az önkormányzatnál is indul vizsgálat ennek felderítésére, amíg nem jutnak eredményre, a gyermekotthon vezetője nem dolgozik.

Nagy István, az újpesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán az esetről úgy fogalmazott: Trippon Norbert egy hónap késéssel kezdett el intézkedni,

ugyanakkor ez nem az alpolgármester dolga lenne, hanem a szociális, lakás- és egészségügyért felelős Perneczky László LMP-s alpolgármesternek. Nagy István szerint minden jel arra utal, hogy szőnyeg alá akarták söpörni az ügyet, mert egy hónapig nem történt semmi.

„Legfeljebb annyi, hogy az intézmény dolgozóit egy belső vizsgálattal vegzálták, mert a gyermekfelügyelők és az intézményvezető között feszültség alakult ki. Az utóbbi ugyanis nem hagyta, hogy a módszertani útmutatóban előírtak szerint járjanak el az ügyben” – írta Facebook-oldalán Nagy István. Hozzátette: a súlyos esetnek nyilvánvaló munkajogi következményeinek kell lenni, a szociális ágazat összes vezetőjét el kell távolítani a helyéről a történtek miatt, Perneczky Lászlóval az élen, aki annak ellenére nem lépett, hogy már egy hónapja tudomása volt az ügyről.

