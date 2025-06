Hőségben is látványos tempóban épül a BYD-gyár Szegeden

Látványos tempóban halad Szeged legnagyobb ipari beruházása, a BYD-gyár építése. A Délmagyar beszámolója szerint mindössze két hónap alatt megduplázódott a beépített terület, és rengeteg új csarnok emelkedett ki a földből. A munkások a forró, 40 fokos hőségben is megállás nélkül dolgoznak:

daruk tucatjai, teherautók és kamionok folyamatos mozgása jellemzi a hatalmas területet.

Az egyik új épület már oldalfalakkal és tetővel is rendelkezik, máshol több csarnok is épül egyszerre. A sándorfalvi út felől két újabb épület alapjai készülnek, a régészeti feltárások pedig a terület másik végén zajlanak – az ott dolgozó szakembereknek is sietniük kell, hogy átadják a helyet az építőknek.

A gyors ütem kontrasztja látványos az 5-ös út szélesítésével, amely szintén a beruházáshoz kapcsolódik, de magyar kivitelezésben készül: ott egy hónap alatt a régészeken kívül senkit sem lehetett látni munkában.

Ha a nyár hátralévő részében is tartják ezt a tempót, a tervek szerint őszre akár minden főépület állhat, és valóban megkezdődhet a gyártás még idén Szegeden.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el, a cikkben fotókat is találnak az építkezésről.