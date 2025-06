Kiderült, ki lesz a székesfehérvári Vörösmarty Színház új igazgatója

Miként a politikus a Facebookon fogalmazott Dolhai Attila kinevezésével kapcsolatban, a közgyűlés döntést a szakmai bizottság álláspontja és a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján, ellenszavazat nélkül hozta meg. Dr. Cser-Palkovics András minden pályázónak megköszönte az elköteleződést, a színvonalas anyagokat és ötleteket, mint írja, nehéz döntés volt, mert kiemelkedő pályázatok érkeztek, minden véleményt igyekeztek szintetizálni, de egy közpénzből fenntartott színház esetében a legfontosabb a néző.



Dolhai Attila és Dr. Cser-Palkovics András. Forrás: Facebook

Szeretnénk, ha egy évtizeden belül esélye legyen megkapni a Vörösmartynak a „Nemzeti Színház” minősítést. Ez hosszú távú építkezést és a repertoár erőteljes szélesítését kívánja. A „nemzeti” státusszal együtt járó többletforrások és presztízs olyan lehetőségeket nyitnának meg a Vörösmarty Színház és Székesfehérvár számára, melyeket egyéb módon nem lehetséges megteremteni

– tette hozzá a polgármester, majd miként fogalmazott, a műfajok közötti kiegyensúlyozottságot, a lehető legszélesebb közönségigények kiszolgálását a leghatározottabban elvárják. A színház szórakoztat és gondolkodtat is, a Vörösmarty Színház eddigi értékeit nem lecserélni, hanem kiegészíteni és fejleszteni kell.

Organikus fejlődést, nem pedig sokkszerű változásokat szeretnénk. Az új igazgatónak a társulatot meg kell erősítenie, lehetőség szerint egyben kell tartania. Ezzel egybevág, hogy a hároméves igazgatói ciklusának első évadát gyakorlatilag készen kapja az új vezetés

– írta a bejegyzésében, amelyben azt is hangsúlyozta, a fontos fenntartói szempont a bevételek növelése, hiszen a színház fenntartása rendkívül költséges, mintegy 1,6 milliárd forintba kerül évente, amelynek nagy részét a magyar állam és az önkormányzat fogja biztosítani a jövőben.

Hozzátette azt is, hogy Székesfehérvár életében korszakos, kulturális életüket meghatározó színházigazgatók voltak, akik a bizonyos mértékig a maguk művészeti képére is formálták a teátrumot, sőt a várost. A most leköszönő Szikora János méltón, fantasztikus teljesítményekkel, lenyűgözően gazdagította a város kultúráját, amelyért Székesfehérvár örökre hálás lesz neki. A sort most új igazgató folytathatja, a lehetőség adott számára, hogy a lángot tovább vigye, de alakítsa is, ahol kell, szelídítse, ahol szükséges, erősítse.

Dolhai Attilának sok sikert, erőt, kreativitást kívánunk!

– zárta a sorait.

Borítókép: A székesfehérvári Vörösmarty Színház (Forrás: Wikipédia)