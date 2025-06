Ez Karácsony és a Tisza városvezetése: csőd, dugók és pride + videó

A főpolgármester egyáltalán nem hajlandó a budapestiek mindennapi problémáival, tehát például a közlekedési dugók felszámolásával foglalkozni – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy Karácsony Gergely főállásban, teljes munkaidőben átalakult főpride-mesterré és gyakorlatilag a pride-ot szervezi abszolút munkaidőben is.

Karácsony Gergelynek mindennél fontosabb a pride. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, elfogadhatatlan az, hogy a budapestiek emiatt a hozzáállás miatt szenvednek

– jelentette ki a frakcióvezető. Majd rámutatott: nincs rendben az, hogy a csődben lévő fővárosi önkormányzat szervezi meg, a budapesti pride-ot a fővárosiak megkérdezése és a közgyűlés megkérdezése nélkül.

A főpolgármester feladata nem az, hogy felvonulásokat szervezzen, hanem az, hogy a budapestiek érdekében a budapestiek valódi gondjainak a megoldásán dolgozzon

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: amúgy sem értenek egyet azzal, hogy felnőtt emberek szexualitását a nyílt köztérre, az utcára, a gyerekek elé vigye valaki, ráadásul a jogszabályok sem engedik meg ezt. De azt, hogy ezt ráadásul az egyéb gondokkal, bajokkal küszködő főváros, a csődben lévő főváros tegye meg, az pedig különösen felháborító.

A frakcióvezető egy másik bejegyzésében arra is emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely üzent a családoknak és gyerekeknek is a pride-dal kapcsolatban. Ha szombaton Budapesten szerettek volna sétálni, fagyizni, jól érezni magukat és egy kis időt tölteni együtt a nyári szünetben, a főpolgármester most azt üzeni nekik vigyék máshová a gyerekeket, mert ő itt pride-parádézik és semmi más nem érdekli – ismertette Szentkirályi Alexandra.

Szexuális parádét tart Budapest utcáin, a budapestiek pénzéből, az ő megkérdezésük nélkül, és száműzi a családokat a belvárosból

– foglalta össze Karácsony Gergely tervét a frakcióvezető. Hozzátette: dühítő és pofátlanul cinikus, hogy miközben a főváros közlekedése megbénult, óriásiak a dugók, a főváros csődben van és törvénytelenül működik, Karácsony pide-parádét szervez és megüzeni a családoknak, hogy „tipli van”.

A dugóban veszteglő budapestinek is üzent a „főpride-mester”: azt üzeni, hogy szombaton a pride-parádé miatt még több lezárás lesz – ismertette Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: ugyanis lezárják a Szabadság hidat, a kiskörutat és a rakpartot is a Műegyetemnél, az egyébként is lezárt Lánchíd, a pesti alsó rakpart, a Szent István körút és a Flórián téri felüljáró mellett.

Karácsony Gergelynek fontosabb felnőtt emberek szexualitásának mutogatása gyerekek előtt, mint a budapestiek, a főváros működőképessége és hogy lehessen közlekedni a városban.

– hívta fel a figyelmet. Majd rámutatott: semmi másról nem szól a Tisza Párt és Karácsony Gergely városvezetése, csak dugóról, csődről és pride-ról.