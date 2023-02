Politikai vihar a fővárosi parkolási rendszer miatt

A II. kerület és Zugló azonban a mai napig nem írta alá a szerződést, így ebben a két kerületben – mint fogalmaz a Metropol – „törvényen kívüli állapot” állt elő. Fontos kiemelni, hogy

a zuglói polgármester, az MSZP-s Horváth Csaba, a Fővárosi Közgyűlés tagja, és ő maga is megszavazta tavaly szeptemberben a fővárosi parkolási rendelet módosítását, viszont mára már kiderült: nem módosította a fővárosi rendeletnek megfelelően a zuglói parkolási rendeletet.

Áldatlan állapotok uralkodnak a parkolási rendszer kapcsán Újbudán is: korábban lapunk kérdésére válaszolva Szabó László, a XI. kerület Fidesz–KDNP frakcióvezetője kifejtette azt is, hogy egyre kevesebb szociális juttatást kapnak a kerületiek, miközben egyre több költség terheli őket. Mint mondta, erre kiváló példa a kerületi parkolási rendszer, az ellenzéki vezetés ugyanis bővítette a fizetős parkolási zónákat, sőt a korábbi évi kétezer forint helyett jelentősen többet, 12 és 24 ezer forintot kell fizetni a kerület lakóinak azért, hogy ingyen parkolhassanak a saját lakókörnyezetükben. A Hír TV riportjából pedig az derült ki, hogy január elsejétől a Pikó István vezette Józsefvárosban fizetőssé vált a parkolás a helyi lakosoknak is.

Wintermantel Zsolt lapunknak elmondta azt is: sehol nem lehet látni tervszerű, tudatos várostervezést, és nincsen átgondolt, érdemi stratégiája a baloldali városvezetésnek.

– Az egész ügynek a furcsasága az, hogy egy ilyen szedett-vedett, hatpárti koalíció­ban a zuglói és a II. kerületi polgármesterek megszavazták ezt a módosítást a Fővárosi Közgyűlésben, ugyanakkor érthetetlen, hogyan működik náluk a belső egyeztetés, ha utólag láthatóan meg szembemennek a koncepcióval – emelte ki a frakcióvezető, majd hozzátette: a parkolás szakmai kérdés, Horváth Csabáék pedig politikai síkra terelik azt.