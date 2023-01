Átgondolatlan sarcolás lett a parkolási reformból

A XI. kerület baloldali vezetése által elfogadott újbudai szabályozásról azt mondta; a helyi parkolási engedélyek kiváltásának díját az első autó esetében hatszorosára, a második esetében tizenkétszeresére emelték. A decemberi kerületi testületi ülésen a fideszes politikus egy ellenzéki színekben mandátumot szerzett képviselőtársával együtt javaslatot tett le az asztalra, amelynek értelmében ezeket a díjakat lefelezték volna.

Sok szolgáltatás bekerült ugyanis a fizetős zónába, így ezekért sok esetben a helyieknek is fizetniük kell. Hasonló a helyzet az óvodáknál is, itt is fizetni kell a szülőknek, ha csak be akarják vinni a gyermekeiket reggel vagy elhozni őket délután. Junghausz Rajmund lapunknak elmondta; közvélemény-kutatást is készítettek a helyiek között, akik szintén támogatták volna ezeket a módosításokat, a kerület baloldali vezetése azonban lesöpörte ezt a megoldást az asztalról.

Új parkolási rend Budafokon

A szomszédos XXII. kerületet is érintette a fizetős zónák bővülése. – Már májusban bevezettünk Budafok belvárosában egy új parkolási rendet, mert azt vettük észre az elmúlt években, hogy nagyon sokan P+R parkolóként használják a parkolóhelyeket mind a belvárosban, mind a lakótelepeken, ezt szerettük volna szabályozni – mondta el a kerületi parkolási helyzettel kapcsolatosan lapunknak Németh Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármester.

Idén márciustól pedig újabb utcákba helyeznek majd ki olyan táblákat a XXII. kerületben, amelyek értelmében 15 és 21 óra között csak a helyiek, engedéllyel hajthatnak majd be a parkolóhelyekre, amelyek az utóbbi időszakban folyamatosan tele vannak.

– Ez részben annak is a következménye, hogy egyre több területet alakítanak fizetőssé – magyarázta Németh Zoltán a szeptemberben elfogadott szabályozásra is utalva. Az alpolgármester kiemelte: a XXII. kerület Buda egyetlen olyan kerülete, ahol nincs közterületi fizetős parkolás. Elmondása szerint a pár évvel ezelőtti, a témában tartott társadalmi egyeztetésen az itt lakók elutasították, így amíg az emberek nem kérik, addig nem is szeretnének fizetőparkolást bevezetni. Jelenleg olyan módszerekkel szabályozzák a közterületi parkolást, amelyek között nem szerepel a fizetős verzió.

A pesti oldalon is probléma

– A Fidesz által 2019-ben beadott határozatot – amelyet korábban az előző testület elfogadott –, hogy minden zuglói ingyen parkolhasson a kerületben, azóta sem hajtja végre a jelenleg regnáló vezetés. Ráadásul a helyi parkolási rendszer, mint rosszul működő forgalomszabályozási eszköz, következtében a fizetős övezeten kívüli területek megteltek autókkal, szinte alig lehet parkolóhelyet találni, gyakran a helyben lakóknak is körözni kell a saját otthonaik körül – vázolta lapunk megkeresésére a XIV. kerületi helyzetet Borbély Ádám (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő. A zuglói fideszes választókerületi elnök szerint a fővárosi önkormányzat által eldöntött emelésnek egyértelműen a bevételszerzés és az autósok további sarcolása a célja.

A kerületi P+R parkolók bővítését a főváros csak ígéri, a kormánynak vannak konkrét tervei ezekkel kapcsolatosan, tudtuk meg Borbély Ádámtól. Elmondása szerint már olyan hírek is szárnyra kaptak korábban, hogy a zuglói önkormányzat még a jelenlegi, a Mexikói út és Columbus utca közötti P+R parkolókat is megszüntetné.