V. Naszályi Márta biztonságot ígért, de a kerületi autósokkal szúrt ki

– Az Attila út közelében élők gyakran panaszkodnak gyorshajtásra, ezért indokoltnak tartottuk a sebességkorlátozást, ám hogy a parkolóhelyek számának csökkentésére miért volt szükség, azt senki sem érti – mondta a Magyar Nemzetnek Fazekas Csilla, az egyik érintett körzet fideszes önkormányzati képviselője. A Budavári Önkormányzat egy tavaly januárban történt gyalogosgázolás után szánta rá magát az Attila út forgalmi rendjének a módosítására.

V. Naszályi Márta biztonságot ígért Fotó: Havran Zoltán



V. Naszályi Márta polgármester egyeztetett a Budapesti Közlekedési Központtal és a Budapest Közúttal, amelyet követően végül tavaly novemberben hajtották végre a gyalogosbiztonságot növelő intézkedéseket. Csökkentették a sebességet negyven kilométer/órára és kétszer egy haladási sávra korlátozták a forgalmat.

– Rendkívül félreérthető módon kommunikált a polgármester. Eredetileg arról volt szó, hogy csak a Bugát lépcső és a Mikó utca közötti szakaszon fog megváltozni a sebességhatár, illetve ezen a szakaszon az Attila út kétszer egysávos lesz, és a halszálkás parkolást felváltja a szegély menti, azaz párhuzamos parkolás – emlékezett vissza az önkormányzati képviselő, akit a novemberi változtatás óta rengeteg lakó keresett fel, mert az otthonaik közelében nem találnak parkolóhelyet.

Előzetesen csak nyolc parkolóhely megszűnéséről volt szó, de a tapasztalat mást mutat. A lakók beszámolói alapján az átalakítás után ez a szám jóval több lehet. A biztonsági szempont is megkérdőjelezhető, párhuzamos parkoláskor sokkal kisebb hely van az autóból való kiszállásra, kisgyerekkel is veszélyesebb lehet az út felé kilépni. Egyetlen pozitívuma az, hogy a járda ezáltal kiszélesedett és babakocsival könnyebbé vált a közlekedés

– sorolta Fazekas Csilla. A képviselő azt is kifogásolta, hogy nincsenek felfestve a parkolók, így még nehezebb megmondani, pontosan mennyi helyet vesztettek el az ott élők.

Fazekas Csilla önkormányzati képviselő felülvizsgálatot kért Fotó: Fazekas Csilla/Facebook

– Az eredeti tervben szereplő nyolc, megszüntetésre ítélt hellyel – a biztonság érdekében – mi is egyetértettünk, de a gyakorlatban ennél sokkal többről lehet szó – mutatott rá Fazekas Csilla. Mint mondta, a lakók a korábban meglévő parkolók mindössze egyharmadáról beszélnek, azaz a helyek kétharmada is megszűnhetett a párbeszédes polgármester intézkedése nyomán. Egy I. kerületi közösségi csoportban az egyik lakó arra panaszkodott, hogy délután öt órától az autósok egymás elől vadásszák a parkolóhelyeket. Hozzátette: ilyennel korábban nem találkozott. Azt is sérelmezte, hogy a nyilvánosságra hozott tanulmányban csak néhány százalékos veszteségről volt szó.

Interpellációban fordultam polgármester asszonyhoz a testületi ülésen. Nem volt kielégítő a válasz, ezért a városfejlesztési bizottság vizsgálta ki ezt a kérdést

– mondta Fazekas Csilla. A bizottság megállapította, hogy a nyilvánosságra hozott információk nem voltak egyértelműek, ugyanis eredetileg arról volt szó, hogy rövidebb szakaszon fognak változásokat életbe léptetni. Továbbá a lakosok visszajelzései szerint nem vált biztonságosabbá az Attila út, és még a parkolóhelyek száma is drasztikusan csökkent. A bizottság végül arra jutott, hogy a polgármesternek szakértők bevonásával felül kell vizsgálnia az új forgalmi rendet, különösen a parkolás vonatkozásában.

– Mi abban bízunk, hogy végül olyan megoldás születhet, amely biztosítja az Attila út biztonságos és rendezett közlekedését és az itt élők számára is elfogadható lesz – fejezte ki reményét az önkormányzati képviselő.