Emelné a parkolási díjakat a Levegő Munkacsoport

– Ajánlás helyett átgondolt közlekedésszervezésre lenne szükség – reagált lapunk megkeresésére Gyulainé Tóth Zsuzsanna, a Magyar Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottságának alelnöke, miután kiderült: a Levegő Munkacsoport azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek többek között, hogy a parkolási díjfizetést terjesszék ki és a díjakat is emeljék meg a fővárosban. A magát civilként aposztrofáló szervezet a honlapján megjelent közleményben javasolja továbbá a belső égésű motorral hajtott robogók kitiltását Budapest belvárosából. Szerintük ugyanis egy ilyen robogó egészségkárosító szénhidrogén-kibocsátása az ezerszerese is lehet egy teherautóénak, csak rákkeltő benzolból százszor annyit bocsát ki, mint egy régebbi személyautó. Azt is ajánlják, hogy a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezze újabb buszsávok kialakítását a fővárosba vezető utakon.

A Magyar Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottságának alelnöke, Gyulainé Tóth Zsuzsanna szerint a munkacsoport kifogyhatatlan az ötletekből. Szerinte ez a javaslat nem felel meg a nemzetközi tendenciáknak. Hozzátette: ha végre javulna a gépjármű-közlekedés az M3-as metrófelújítás után, csökkenhetnének a dugók, amivel a levegőszennyezési mutatók is kedvezőbben alakulnának.

A Levegő Munkacsoport a közleményben kitért arra is: a fővárosi önkormányzat 2022-ben lehetőséget biztosított arra, hogy a budapesti székhelyű civil szervezetek javaslatot tegyenek a Fővárosi Közgyűlés 2023. évi munkatervének összeállításához. Mint írják, a közgyűlés két évvel ezelőtt fogadta el a Budapest Fenntartható energia és klíma akciótervét, amely célul tűzte ki, hogy 2030-ig legalább negyven százalékkal csökkenjen Budapesten az üvegházhatású gázok kibocsátása. Szerintük azóta még kevés előrelépés történt, ezért a Levegő Munkacsoport sürgeti, hogy a közgyűlés fogadjon el éves kibocsátási célértékeket és ezek elérését lehetővé tevő intézkedéseket.

Gyorsan megvalósítható lenne az Üllői út, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út forgalomcsillapítása. Az M3-as metrófelújítását követően ezeken a főutakon a buszsávot nem kellene visszaadni az autóforgalomnak, hanem fizikailag elválasztott kerékpársávot és zöld sávot lehetne létrehozni. Ehhez hasonló átalakításról már korábban is volt szó, azonban a megvalósítás idáig mindig elmaradt

– tették hozzá közleményükben.

A parkolási díjak tavaly ősztől drágultak meg a fővárosban. Az új rendszerben négy zónára osztották fel Budapestet: az A zóna területén 8 és 22 óra között kell fizetni a parkolásért, óránkénti hatszáz forintot. A B zónában 8 és 20 óra között 450 forint a parkolási díj. A C zónában 8 és 18 óra között háromszáz, a D zónában ugyanezen idősávban kétszáz forintért lehet parkolni. Az A, B és C zónában maximum három órában korlátozzák a parkolás időtartamát. A D zónában korlátozás nélkül lehet majd parkolni. Korábban 27-féle parkolási zóna volt Budapesten, a parkolási díjak pedig 175 és 525 forint között mozogtak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)