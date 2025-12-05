Magyar Péterbíróságsajtóper

A Tisza és a debreceni jogászpolip: így támadják a jobboldali sajtót Magyar Péterék

A Tisza Pártot és Magyar Pétert segítő jogászok között figyelemreméltó személyi összefüggés látszik kirajzolódni.

2025. 12. 05. 13:51
Nem a Magyar Nemzet szerkesztőségének és kiadójának, a Mediaworks Hungary Zrt.-nek a fővárosi székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéken, hanem Debrecenben született első fokon a közelmúltban az az ideiglenes bírói döntés, amely Magyar Péter javára döntött poloskaügyben.

A Tisza Párt és a hozzá köthető személyek által az elmúlt időszakban lapunk, illetve kiadónk ellen indított ügyekben általában két ügyvédi iroda jár el, de az iratok tanulmányozása során ránézésre az állapítható meg, hogy az iratokat többségében ugyanaz a személy szerkesztheti, az Oppenheim Ügyvédi Iroda munkatársa.

A Tisza Pártot és Magyar Pétert segítő jogászok között figyelemreméltó személyi összefüggés látszik kirajzolódni. A lapunkkal és kiadónkkal szemben rendszeresen eljáró egyik ügyvéd ugyanis egyben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, aki az egyetemi katedra mögül állt be Magyar Péter mögé. Jelentős szerepe lehetett például abban is, hogy a lapunkkal szembeni poloskaügyes pert nem a fővárosban, hanem Debrecenben indították. Ez azért lehet fontos a Tiszának, hogy már az első fokon olyan bíró tárgyalhassa az ügyet, aki kötődik a cívisváros egyeteméhez, így akár személyes kapcsolatban lehetett az oktatási dékánhelyettessel.

A debreceni ítélkezési helyszín azért is lehet Magyar Péteréknek fontos, mert a debreceni ügyeket másodfokon a Pribula László tanácselnök vezette Debreceni Ítélőtáblán tárgyalják. Pribula professzorként szintén tanít a debreceni jogi kar eljárásjogi tanszékén, vagyis a kar oktatási dékánhelyettes e minőségében az ő foglalkoztatójának számít.

 

