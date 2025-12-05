Ezekbe a városokba repülhetünk ismét tavasztól a debreceni reptérről

Három debreceni járatot is újraindít a 2026-os nyári menetrendi időszakban – jelentette be a Wizz Air, pénteken. Jövő év március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.

Fotó: Wizz Air

A Wizz Air újraindítja eindhoveni és isztambuli járatait is

Magyarország piacvezető légitársasága május 2-ától újraindítja járatait Eindhovenbe is, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével. A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság járata.