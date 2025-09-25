  • Magyar Nemzet
  • Rekordszámú járat, kiugró utasszám, pontosabb indulás – ilyen volt a Wizz Air nyara
légiközlekedés repülőgépjárat Wizz Air

Rekordszámú járat, kiugró utasszám, pontosabb indulás – ilyen volt a Wizz Air nyara

Rekordszámú, összesen 2,6 millió utast szállított és csaknem 12 ezer járatot üzemeltetett Magyarországról idén nyáron, május és augusztus között a Wizz Air légitársaság. Ehhez képest 63 százalékkal javult a pontossági mutatójuk tavalyi nyárhoz képest. A Wizz Air szerint a légitársaság járatainak pontosságában jelentős szerepe van a magyar légiforgalmi irányítás idei teljesítményének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 15:05
Minden fontos pontossági mérőszámán javított idén nyáron a Wizz Air, miközben minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal. A javuláshoz a Wizz Air saját rendkívüli intézkedései mellett a magyar légiforgalmi irányítás jobb teljesítményére is szükség volt – hangzott el a légitársaság nyári szezont értékelő sajtóeseményén.

Wizz Air
Sikeres szezont zárt idén a légitársaság 
Fotó: Wizz Air

Csúcsszámokat produkált a Wizz Air

A cégnél 

ezen a nyáron 13 százalékkal bővül az utasszám a tavalyihoz képest, május és augusztus között több mint 2,6 millió utast szállítottak Magyarországon. 

A magyar gyökerű légitársaság négy hónap alatt csaknem 12 ezer járatot teljesített Budapestről és Debrecenből. A növekvő járatszámok azonban nem okoztak jelentősebb késéseket, épp ellenkezőleg – hangzott el az eseményen. Részletesebben: 

  • több mint 63 százalékkal javult a Wizz Air pontos indulást és érkezést mutató mérőszáma, az úgynevezett on-time-performance a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Magyarországon,
  • járatainak mintegy 70 százaléka a menetrendnek megfelelően negyedórán belül felszállt, 
  • a három óránál hosszabb késések aránya mindössze 0,5 százalék volt ebben az időszakban. 

Utóbbi hosszabb késések jellemzően azért fordulnak elő, mert ilyenkor a légitársaság azon dolgozik, hogy elkerülje az adott járat törlését, hogy elvigye utasait a választott úti céljukra.

Járatok törlésére idén nyáron főként a közel-keleti válság és légtérlezárások miatt volt szükség, ezt leszámítva a Wizz Air csupán hat Magyarországot érintő járatot törölt a franciaországi légiforgalmi-irányítók sztrájkja, illetve a birminghami repülőtér lezárása miatt.

Másfél percenként rajtolt el egy Wizz Air-gép

Miközben a légitársaságnak naponta átlagosan másfél percenként felszállt egy repülőgépe, nemcsak Magyarországon, hanem a Wizz Air teljes hálózatában javultak a pontossági mutatói a nyáron. 

A cég a nyári csúcsidőszakban, júliusban elérte a napi ezer járatot, több mint 200 ezer utassal a fedélzetén. Ebben a hónapban a légitársaság járatainak 99,8 százalékát teljesítette, amely a legjobb mutató volt egész Európában. 

Május és augusztus között csaknem 24,5 millióan utaztak a légitársasággal mintegy 120 ezer járaton. 

Beszámoltak arról, hogy tavaly nyári csúcsidőszak tapasztalatai alapján a légitársaság kiemelten készült az idei nyári szezonra. Szoros együttműködésben az érintett szervezetekkel rugalmasabbá tették menetrendjüket, több esetben előrébb hozták a kritikus fontosságú, úgynevezett első hullám járatainak indulását, amellyel sikerült mérsékelni a reggeli órákban gyakran kialakuló reptéri torlódásokat.

Javuló ügyfélélmény

A Wizz Airnél az ügyfélélmény javítására és a fennakadások gördülékenyebb kezelésére is kiemelten összepontosítottak a pontos üzemelés mellett. A korábbi évek tapasztalataira építve létrehoztak egy ügyeletes akciócsoportot, amely közvetlenül és az eddigieknél hatékonyabban képes kezelni a menetrendi zavarokat, valamint azonnali segítséget nyújt az érintett utasoknak. 

A csúcsidőszak kezdetén a Wizz Air mobilalkalmazásában elindította a My Journey funkciót is, amelynek lényege, hogy az utasok valós időben követhetik járatukat és tájékozódhatnak annak aktuális státuszáról. Fennakadás esetén az alkalmazás azonnal megjeleníti a lehetséges alternatívákat és közvetlenül felkínálja az elérhető utazási lehetőségeket.

A HungaroControl teljesítményét az európai légi forgalmat szervező és kontrolláló Eurocontrol legfrissebb jelentése is kiemelte. A sajtótájékoztatón is kiemelték szerepüket a Wizz Air eredményeinek javulásában, a HungaroControl ugyanis a tavalyinál jóval nagyobb irányító kapacitást biztosított mind az induló és érkező járatok kezelésében, mind pedig az átrepülő forgalom irányítását illetően. Ennek köszönhetően a délkeleti tengelyen, amelynek Magyarország is része, az Európa felé tartó forgalom 5 százalékos növekedése mellett is sikerült jelentősen növelni a hatékonyságot. 

Megtérülő környezettudatosság

Harangozó Olivia, a társaság kommunikációs menedzsere emlékeztetett a Wizz Air idén bejelentett Customer First Compass programjára is, amellyel a légitársaság 14 milliárd eurós beruházással fejleszti üzemelését és utasai ügyfélélményét a következő három évben. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását annak érdekében, hogy a légitársaság pontosabb, megfizethetőbb és innovatívabb utazást nyújtson.

Az eseményen elhangzott: a Wizz Air jelenleg 243 Airbus repülőgéppel üzemel, de még idén meg lesz a 250., amelyek átlagéletkora 4,5 év. 

Mint elhangzott, a légitársaság sokat tesz a fenntarthatóságért, mérhető eredményeket tudnak felmutatni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, az üzemanyag-hatékony működésben. Tevékenységük elismeréseként vehették át a napokban a 2025-ös év fenntartható légitársasága rangos címet az Airline Economics fenntarthatósági díjátadó gálán.

Az eseményen szó esett a légitársaság bécsi bázisának Pozsonyba költöztetéséről is, amelyet a  a Wizz Air a reptéri díjak megnövekedett költségeivel indokolt. A pozsonyi bázisról 12 desztináció válik elérhetővé, amelynek köszönhetően egymillió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

