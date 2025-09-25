Rekordszámú járat, kiugró utasszám, pontosabb indulás – ilyen volt a Wizz Air nyara

Minden fontos pontossági mérőszámán javított idén nyáron a Wizz Air, miközben minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal. A javuláshoz a Wizz Air saját rendkívüli intézkedései mellett a magyar légiforgalmi irányítás jobb teljesítményére is szükség volt – hangzott el a légitársaság nyári szezont értékelő sajtóeseményén.

Sikeres szezont zárt idén a légitársaság

Fotó: Wizz Air

Csúcsszámokat produkált a Wizz Air

A cégnél

ezen a nyáron 13 százalékkal bővül az utasszám a tavalyihoz képest, május és augusztus között több mint 2,6 millió utast szállítottak Magyarországon.

A magyar gyökerű légitársaság négy hónap alatt csaknem 12 ezer járatot teljesített Budapestről és Debrecenből. A növekvő járatszámok azonban nem okoztak jelentősebb késéseket, épp ellenkezőleg – hangzott el az eseményen. Részletesebben:

több mint 63 százalékkal javult a Wizz Air pontos indulást és érkezést mutató mérőszáma, az úgynevezett on-time-performance a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Magyarországon,

járatainak mintegy 70 százaléka a menetrendnek megfelelően negyedórán belül felszállt,

a három óránál hosszabb késések aránya mindössze 0,5 százalék volt ebben az időszakban.

Utóbbi hosszabb késések jellemzően azért fordulnak elő, mert ilyenkor a légitársaság azon dolgozik, hogy elkerülje az adott járat törlését, hogy elvigye utasait a választott úti céljukra.

Járatok törlésére idén nyáron főként a közel-keleti válság és légtérlezárások miatt volt szükség, ezt leszámítva a Wizz Air csupán hat Magyarországot érintő járatot törölt a franciaországi légiforgalmi-irányítók sztrájkja, illetve a birminghami repülőtér lezárása miatt.

Másfél percenként rajtolt el egy Wizz Air-gép

Miközben a légitársaságnak naponta átlagosan másfél percenként felszállt egy repülőgépe, nemcsak Magyarországon, hanem a Wizz Air teljes hálózatában javultak a pontossági mutatói a nyáron.

A cég a nyári csúcsidőszakban, júliusban elérte a napi ezer járatot, több mint 200 ezer utassal a fedélzetén. Ebben a hónapban a légitársaság járatainak 99,8 százalékát teljesítette, amely a legjobb mutató volt egész Európában.

Május és augusztus között csaknem 24,5 millióan utaztak a légitársasággal mintegy 120 ezer járaton.