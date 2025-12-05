Szijjártó Péter: A kormány és a vállalatok szövetsége biztosítja a magyar gazdaság stabilitását

Egy ilyen nehéz, a világgazdaság számára kifejezetten rossz, bizonytalan, kiszámíthatatlan időszakban az ország gazdasági stabilitását csak úgy lehet fenntartani, hogyha vannak komoly szövetségeseink. És komoly szövetségesek azok a vállalatok, amelyek munkahelyeket teremtenek, beruházásokat hajtanak végre, modern technológiát hoznak Magyarországra

– mutatott rá.

Majd tudatta, hogy az ilyen szövetségesekkel stratégiai együttműködési megállapodást köt a kormány, s bejelentette, hogy aláírták a századik ilyen egyezséget is, ráadásul egy magyar építőanyagipari céggel, a Sárszentmihályon működő Masterplasttal.

Kifejtette, hogy ez a legnagyobb hazai tulajdonú vállalat a szektorban, amelynek tevékenysége azért is kiemelkedő, mert a nemzetközi piacokra is sikeresen exportál. Emellett aláhúzta, hogy a Masterplast maga is kifejezetten energiatakarékosan működik, de a termékei a gyárak, otthonok energiahatékonyságát is jelentősen javítják.

A Masterplast termékei hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb energiát használjunk, azt hatékonyabban tegyük, így kevesebb energiahordozót kelljen külföldről vásárolnunk, s kevésbé legyünk kitéve a nemzetközi energiapiac józan ésszel nehezen összeegyeztethető áringadozásainak

– fogalmazott.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a kormányzat többek között eddig tizenhat német és amerikai, tizenegy kínai és ezzel együtt tíz magyar vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást. Illetve kiemelte, hogy a hazai cégek soha annyi támogatást nem kaptak a beruházásaikhoz, mint tavaly, amikor huszonhárom vállalatot támogattak, aminek a nyomán összesen 250 milliárd forintnyi értékben jöttek létre beruházások.

Az elmúlt tizenegy évben 1119 magyar vállalat kapott a nagyberuházásához támogatást, összesen 590 milliárd forintot

– tájékoztatott.